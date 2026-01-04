‘Avatar: Fire and Ash’ superó los mil millones de dólares en taquilla

Este sábado 3 de enero, James Cameron se anota una nueva victoria. ‘Avatar: Fire and Ash’ logró pasar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla mundial. Esto confirma el fenómeno que es esta saga.

En su primer fin de semana, ‘Avatar: Fire and Ash’ logró recaudar $544 millones de dólares en taquilla mundial. Esa cifra inicial preocupó porque no cumplía con lo esperado para recuperar el precio de producción y generar ganancias.

Antes de comenzar el fin de semana de inicio de año, la película había reunido $935 millones de dólares. Ahora, según ‘The Hollywood Reporter’, la película debería liderar el fin de semana al recaudar entre $36 y $38 millones de dólares.

También destacan que al superar los mil millones de dólares, ‘Avatar: Fire and Ash’ se convirtió en la tercera película estrenada en 2025 que alcanza ese hito. Además de la tercera parte de la saga, las otras películas que pasaron esta cifra fue el live action de ‘Lilo & Stitch’ y ‘Zootopia 2’.

Por otro lado, lo recaudado en general durante este fin de semana en taquilla podría ser la mejor recaudación en cines desde la pandemia de covid-19.

Además del éxito de ‘Avatar: Fire and Ash’ y ‘Zootopia 2’, una sorpresa de este fin de semana fue ‘The Housemaid’, la película protagonizada por Sydney Sweeney y Brandon Sklenar, y dirigida por Paul Feig. Se dice que habría logrado recaudar casi $75 millones de dólares.

‘The Housemaid’ ha sido calificada por ‘The Hollywood Reporter’ como una sorpresa en taquilla, e incluso ha llamado la atención las buenas críticas que ha recibido. Este sería el primer éxito de Sweeney tras un año polémico, incluyendo su campaña con American Eagle y su nueva relación sentimental con Scooter Braun.

Por otro lado, a la taquilla general ‘Marty Supreme’ ha seguido reuniendo dinero, aunque no ha llegado a la cifra que logró reunir durante el fin de semana de Navidad.

Sigue leyendo:

• BTS lanzará su nuevo álbum el 20 de marzo

• Tom Hiddleston asegura que ‘Avengers: Doomsday’ es una película sin precedentes

• Comparten primer tráiler de la película biográfica de John Madden