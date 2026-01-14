Abuelo de 22 nietos gana $1 millón en la lotería y cae al suelo de la impresión

Un abuelo de Carolina del Norte con 22 nietos cayó al suelo tras descubrir que su boleto de $30 tenía un premio de $1 millón.

El protagonista es Jesse Johnson, residente de Snow Hill, Carolina del Norte, quien el 7 de enero raspaba su boleto en el estacionamiento de una tienda cuando ocurrió el momento que le cambió la vida.

Según informó la North Carolina Education Lottery en un comunicado del 8 de enero, repentinamente sus piernas dejaron de sostenerlo al revelar el premio mayor del juego ‘MAX-A-MILLION’, equivalente a $1,000,000.

Johnson describió el impacto del momento con total sinceridad.

“Simplemente me caí junto a mi camioneta”, relató, según la lotería estatal.

El boleto ganador fue comprado en Nour Tobacco, una tienda de conveniencia ubicada en Kinston, Carolina del Norte.

Todavía conmocionado, Johnson dijo que su primera reacción fue intentar llamar a su esposa para contarle la noticia, pero la emoción se lo impidió. “No podía ni hablar por teléfono”, confesó. “Estaba demasiado emocionado”.

Más tarde reflexionó sobre el momento con una frase que resume el golpe de suerte: “Supongo que simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto”.

Elección del premio y monto final

Ese mismo día, Johnson acudió a cobrar su premio y enfrentó la decisión habitual de los grandes ganadores: pagos anuales o efectivo inmediato.

Podía recibir $50,000 al año durante 20 años o aceptar un pago único de $600,000. Optó por el pago único en efectivo.

Tras las retenciones fiscales correspondientes, su ingreso final fue de $432,068.

Un premio pensado para la familia

Cuando se le preguntó en qué planea utilizar el dinero, Johnson fue claro:

la prioridad será ayudar a cuidar y apoyar a sus 22 nietos, según confirmaron las autoridades de la lotería.

