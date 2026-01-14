Arcángel revela cómo su vida cambió tras dejar los vicios y encontrar claridad mental

El cantante Arcángel comentó en una entrevista a Billboard la manera en la cual se transformó su vida de forma positiva desde que dejó a un lado los vicios. Aceptó públicamente que tenía problemas con las bebidas alcohólicas y también con el consumo de drogas, y decidió cambiar desde que fue intervenido quirúrgicamente.

“Después de mi operación, yo dejé todo… Yo dejé básicamente de tomar; para los que me conocen, pues no es un misterio, yo tomaba literalmente todos los días, era algo normal para mí. Pues, fumaba, tomaba, pero no puedo tomar con la misma intensidad que tomaba antes; necesito mucho más control, todo por el bien de mi salud, y no tengo ningún problema haciéndolo porque la realidad es que me siento mucho mejor”, dijo a Billboard.

El intérprete del género urbano comentó que, tras la ansiedad que sentía, buscó hacer otras cosas para mantener su mente ocupada y las grabaciones incrementaron tras todo lo que le llegaba a la mente. Mucho de lo que expresó se debe a lo que atravesó cuando lo asistieron en un centro de salud.

“A la semana me metí al estudio. No me podía quedar tranquilo, porque con la ansiedad eso iba a traer una depresión si no me movía. Porque se me hacía difícil hacer muchas cosas. Entonces comencé a grabar todas las ideas que me llegaban a la mente en el hospital y terminé mi segundo álbum de trap, que le puse ‘Sueños de Grandeza’; lo terminé en como 2 semanas. Toda esa frustración e incomodidad la dejé plasmada en mis letras”, explicó en sus declaraciones.

Agregó que gracias a su decisión de no querer seguir teniendo ningún tipo de vicio, su vida cambió notablemente. Algo que lo llena de orgullo es entender inmediatamente cuando le explican algo, ya que cuando estaba bajo el efecto de una sustancia debían repetirlo hasta tres veces. Aunque sigue consumiendo bebidas alcohólicas, ya no es con la misma frecuencia.

“Estoy en este esplendor de ahora. No tomo, no fumo, tengo la mente bien clara; ya no hay que explicarme las cosas dos o tres veces para yo entenderlas… Pero la realidad es que, desde que dejé de fumar, pienso mucho más rápido, de hecho me siento más rápido que todo el mundo a mi alrededor. Ahora los encuentro lentos a ellos; no tomo tanto, ya no abuso del alcohol como solía hacerlo y, pues, mi mejor momento mentalmente es ahora”, dijo.

