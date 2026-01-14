Boston Red Sox pacta con Ranger Suárez por 5 años y más de $100 millones

Ranger Suárez pactó un contrato con los Medias Rojas de Boston por cinco años y $130 millones de dólares.

El contrato no tendrá opciones de salida y no habrá montos diferidos en los siguientes cinco años.

Suárez era uno de los pitchers zurdos que generó más interés en la agencia libre y se muda a la Liga Americana tras ocho años con los Phillies de Philadelphia.

El zurdo venezolano de 30 años tuvo marca de 12-8 con una efectividad de 3.20 y 151 ponches en 26 apariciones en 2025.

Suárez jugó ocho temporadas con los Filis. Acumuló 53 victorias, 37 derrotas, una efectividad de 3.38 y 705 ponches.

El pitcher zurdo viene de su año con la mayor cantidad de innings lanzados, mayor cantidad de ponches y su mejor ERA+ en una campaña con 137.

Boston luce gran rotación con la incorporación de Ranger Suárez

Los Medias Rojas de Boston lucen una sólida rotación con la suma de Suárez para la temporada 2026.

Boston puede tener a Garret Crochet, Sonny Gray, Brayan Bello, Johan Oviedo Payton Tolle, y Ranger Suárez.

El equipo de Alex Cora se sigue armando para volver a competir en la difícil División Este de cara a la campaña de 2026.

Las dos contrataciones han sido toleteros venezolanos luego de la llegada de Willson Contrera y Suárez. También llegó Sonny Gray vía cambio con los Cardenales de San Luis.

Boston aún podría sumar una pieza de bateo que mejore su lineup y los convierta en candidatos al banderín al Este de la Americana.

El equipo de Massachusetts quedó tercero en la división en 2025 con récord de 89 victorias y 73 victorias. Boston quedó fuera en la ronda de comodín ante los Yankees de Nueva York.

Quedaron a cinco juegos de los líderes, Toronto Blue Jays, equipo que terminó en la Serie Mundial.

