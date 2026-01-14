Murió la leyenda neoyorquina Dave Giusti, campeón de la Serie Mundial con Pittsburgh Pirates

Dave Giusti, leyenda neoyorquina de la Major League Baseball (MLB) por sus 15 temporadas en la élite y la Serie Mundial de 1971, murió el pasado domingo en Pittsburgh, Pensilvania, a los 86 años.

Las causas del fallecimiento son públicamente desconocidas. La noticia sobre su partida física se conoció el pasado martes gracias a un comunicado de Pittsburgh Pirates en el que recordaron su legado.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento del exlanzador de los Pirates, Dave Giusti.

Dave jugó siete de sus 15 temporadas en las Grandes Ligas con los Pirates y fue un miembro importante del equipo campeón de la Serie Mundial de 1971, liderando la Liga Nacional en salvamentos ese año con 30”, indicaron.

“Tras su carrera como jugador, Dave se estableció en Pittsburgh y siguió siendo un miembro activo de la comunidad y del grupo de exjugadores de los Pirates. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Giusti”, concluyeron.

Dave Giusti nació el 27 de noviembre de 1939, Seneca Falls, Nueva York. Estudió y jugó béisbol en Syracuse University, donde destacó como lanzador derecho. Lanzaba y bateaba a la derecha. Medía 5’11’’ y pesaba 190 libras.

Se convirtió en uno de los mejores relevistas de su generación a lo largo de las 15 temporadas que estuvo en la MLB. También se desempeñó como abridor y cerrador.

Fue pieza clave del campeonato de Pittsburgh Pirates en 1971 y uno de los primeros especialistas del bullpen en la historia moderna del béisbol.

Debutó en la MLB el 13 de abril de 1962 con los Houston Colt .45s (Houston Astros). En sus primeras temporadas fue abridor. En 1963 pasó el año completo en las ligas menores, regresando definitivamente en 1964.

En 1968 fue traspasado a St. Louis Cardinals. Tras un año, fue adquirido por Pittsburgh Pirates. Ahí el manager Danny Murtaugh decidió moverlo al bullpen de forma permanente, una decisión que transformó su carrera y lo convirtió en uno de los primeros relevistas.

Jugó siete temporadas con el equipo, registrando 133 salvamentos, la tercera mayor cifra en la historia de la franquicia. También fue líder de la Liga Nacional en salvamentos (1971) con 30.

Logró ser campeón de la Serie Mundial 1971. Fue All-Star en 1973. En 1977 jugó su última temporada con dos franquicias: Oakland Athletics y Chicago Cubs. Se retiró el 27 de septiembre de ese año.



