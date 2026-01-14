Brasil pondrá su “cuartel” en New Jersey para el Mundial 2026

La selección brasileña de fútbol montará su ‘cuartel’ para el Mundial 2026 en el hotel The Ridge de Basking Ridge, localidad en el estado de Nueva Jersey (EE.UU.).

La Canarinha entrenará durante la fase de grupos en Columbia Park, centro de entrenamiento del club New York Red Bulls en la vecina ciudad de Morristown.

Los lugares de hospedaje y de entrenamiento de la pentacampeona en la fase de grupos del Mundial, ambos en Nueva Jersey, fueron definidos este miércoles por la FIFA a petición de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), informó la entidad.

La CBF destacó en un comunicado las instalaciones de última generación del Columbia Park, que, aseguró, cuentan con áreas de entrenamiento modernas, gimnasio, vestuarios y oficinas administrativas con diseños sustentables y accesibilidad.

Emparejado en el Grupo C de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil disputará sus tres partidos en la fase de grupos en ciudades estadounidenses.

El equipo comandado por el seleccionador italiano Carlo Ancelotti debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York.

Seis días después se enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, y el 24 de junio se medirá a Escocia en el Hard Rock Stadium, de Miami.

El tiempo de desplazamiento del hotel al lugar de entrenamientos es de 15 minutos, y de 30 minutos hasta el estadio en Nueva York en que disputará su primer partido.

Los lugares de hospedaje y entrenamiento fueron escogidos por miembros del Departamento de Selecciones de la CBF tras una serie de visitas en los últimos meses a hoteles y centros de entrenamiento en Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles, Nueva York y Nueva Jersey.

Según la CBF, el Columbia Park fue precisamente el centro de entrenamientos más demandado por las selecciones que disputarán el Mundial.

