Piojo Herrera afirma que Memo Ochoa debe ser el arquero de México en Mundial 2026

Miguel “Piojo” Herrera se metió en el debate sobre si Guillermo “Memo” Ochoa debe ser el portero titular de México para el Mundial 2026.

Aunque para el Piojo Herrera hay solo un portero que podría quitarle el puesto a Memo Ochoa para la Copa del Mundo.

“Para mí, como Miguel Herrera, y por los mundiales que ha hecho, Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo”, dijo.

El ex director técnico de México reiteró que no deben llevarlo solo por el homenaje de los seis mundiales. “Homenajes en la Selección Mexicana no se dan, sólo en amistosos, no en Mundiales”, reiteró para el programa de FOX Sports México.

"MEMO VA A ESTAR EN EL MUNDIAL" 😎



¿Algo nos está queriendo adelantar Paul Aguilar? Aunque para @MiguelHerreraDT "homenajes en la selección no se deben de dar" 😡#LUP pic.twitter.com/rQasfZtNAL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 14, 2026

Piojo Herrera tiene a su portero que podría quitarle a Memo Ochoa el puesto en México

El ex entrenador de América detalló que Raúl Rangel es el único jugador que podría quitarle la titularidad a Memo Ochoa en la Copa del Mundo.

El guardameta de Chivas solo ha disputado seis encuentros con la selección mayor de México. Herrera detalló que debe hacer un buen Torneo Apertura en la Liga MX para ser tomado en cuenta.

“Si el Tala Rangel hace un gran torneo, es el único que puede ser titular que no sea Memo”.

México y Bolivia jugarán en estadio de construcción

El partido amistoso entre las selecciones de Bolivia y México se jugará “sí o sí” el 25 de enero en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que está recibiendo obras de reparación, informó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

El directivo cumplió hoy una inspección sorpresiva al principal estadio de la ciudad de Santa Cruz para verificar el avance de los trabajos y el cumplimiento de los plazos establecidos para albergar el encuentro entre la Verde y el Tri mexicano.

Bolivia se prepara para la repesca intercontinental del Mundial de 2026, del que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Antes, el 18 de enero, los pupilos de Óscar Villegas se medirán con la selección de Panamá en el estadio IV Centenario, situado en la ciudad de Tarija, sur de Bolivia.

Sigue leyendo:

– Hincha fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador tras lanzar un asiento en Escocia

– El entrenador de fútbol que menos tiempo duró en un equipo: ¡10 minutos!

– Michael Carrick es el elegido para dirigir al Manchester United hasta final de la temporada