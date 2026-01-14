Comentarista Stephen Smith confunde a jugador de Houston Texans con Charlie Kirk

El reconocido comentarista de la cadena ESPN, Stephen Smith, se hizo viral en las últimas horas por confundir durante un programa en vivo a un jugador de Houston Texans confundir Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en septiembre de 2025.

El pasado martes, en el programa ‘First Take’ transmitido por ESPN, Smith analizaba la victoria de Houston Texans sobre Pittsburgh Steelers y terminó confundiendo al receptor abierto Christian Kirk, con Charlie Kirk.

Smith hablaba del gran partido del receptor cuando un pequeño desliz cambió el sentido de sus palabras y lo catapultó a la viralidad en redes sociales. “Vimos a Charlie Kirk atrapar ocho recepciones para 144 yardas”, dijo.

De forma inmediata, el exjugador de la NBA se percató del error, corrigió y pidió disculpas. “Me disculpo. Oh, Dios mío. Christian Kirk“.

"We saw Charlie Kirk catch 8 receptions for 144 yards…I apologize. Oh my God. Christian Kirk" – Stephen A. Smith pic.twitter.com/PPQXMjXFEr — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 13, 2026

Christian Kirk tuvo su mejor actuación de la temporada. En lo que va de temporada, no había alcanzado más de cuatro recepciones o 64 yardas.

Contra Steelers tuvo ocho recepciones para 144 yardas y un touchdown de recepción lideraron al equipo a la victoria.

Por su parte, Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 mientras hablaba en un debate al aire libre planeado por Turning Point USA en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El comentarista conservador recibió un disparo en el cuello.

Tras el fallecimiento de Charlie Kirk se generó una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación debido a las posturas políticas que sostuvo en vida.

Stephen Smith criticó a quienes celebraban o hacían bromas sobre la muerte de Kirk. Para el comentarista, ninguna postura política estaba por encima de la humanidad y aseguró que era “de baja categoría” atacar a un hombre que acababa de dejar una familia atrás.

“Yo no compartía muchas de las visiones de Charlie Kirk, y todos lo saben, pero hay una línea que no se cruza. La muerte es esa línea”, precisó en su momento.



