Director del FBI, Kash Patel, fulmina al comentarista Stephen Smith por teoría sobre Trump, la NBA y los arrestos

El comentarista neoyorquino Stephen Smith se llevó una dura contestación por parte del director del FBI, Kash Patel, el pasado jueves en una entrevista con Fox News. El funcionario calificó la teoría del comentarista de ESPN como “la cosa más estúpida que he escuchado en la historia moderna”.

El pasado jueves, justo el día en que estalló el escándalo y Patel anunció las más de 30 detenciones, apareció en el programa ‘The Ingraham Angle’. Desde ese espacio habló sobre el caso de apuestas en el que cayó detenido el jugador Terry Rozier y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

No obstante, Patel también pasó al ataque cuando la presentadora Laura Ingraham le preguntó por la teoría de Smith. El director del FBI la desestimó de forma insultante. “La cosa más estúpida que he escuchado de alguien en la historia moderna, y he vivido la mayor parte de mi vida en Washington D.C.”, dijo.

Además, añadió con sarcasmo que esa afirmación estaba “al nivel de Adam Schiff”, en referencia al senador demócrata por California. Posteriormente, Patel se puso serio y aseguró que el FBI arresta personas por cometer delitos, no por razones políticas.

Asimismo, subrayó que las operaciones para las detenciones de más de 30 personas en 11 estados por delitos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y apuestas ilegales, fueron dirigidas por él y no por Trump.

FBI Director Kash Patel to Stephen A. Smith for claiming the NBA gambling bust was "Revenge" from President Trump



"That may be the single DUMBST thing I've ever heard out of anyone in modern history."



(h/t @EricLDaugh)pic.twitter.com/vTPRV91u5M — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 24, 2025

¿Qué dijo Stephen Smith?

El comentarista neoyorquino de la cadena ESPN, Stephen Smith, dijo que presidente Trump estaría en una gira de represalias contra quienes considera sus enemigos en el mundo deportivo, incluyendo a la NBA, por haber protestado en su contra.

Asimismo, sugirió que la WNBA podría ser el próximo blanco de Trump. “No te sorprendas de que la WNBA sea la siguiente en su lista, porque cuando hay todas estas protestas y la gente protesta contra él, este hombre viene. Viene”, opinó.

NEW: ESPN's Stephen A. Smith says the NBA game-rigging mafia-linked scandal uncovered by the FBI is President Trump's revenge, says this is only the beginning.



"Don't be surprised that the WNBA is next on his list."



"Because when you've got all of these protests that have been… pic.twitter.com/MkoqBStaKi — Collin Rugg (@CollinRugg) October 23, 2025

Tras la contestación de Patel, Smith ejerció su derecho a réplica a través de X matizando y explicando sus declaraciones con respecto al caso de apuestas en la NBA y Donald Trump.

“No hay nada que adelantar, gente. Nunca negué ni dejé de mencionar que esta investigación del FBI lleva años en marcha. Dije que Trump no estaba dispuesto a detenerla. No perdonará a nadie porque no está jugando”, indicó.

“De ninguna manera pretendo opinar sobre la legitimidad de este asunto. Desconozco los hechos. Solo digo que no esperen que el presidente de Estados Unidos perdone a nadie en este asunto. Y lo mantengo. ¡Eso es todo!”, concluyó.

Nothing to get ahead of here, people! I never denied or failed to mention that this FBI Investigation has been going on for years. I said Trump wasn’t inclined to stop it. He’s sparing no one because the man isn’t playing. He’s coming!! In no way am I attempting to even have an… — Stephen A Smith (@stephenasmith) October 24, 2025

Escándalo de apuestas en la NBA

La NBA atraviesa uno de los escándalos más graves de su historia tras una investigación federal que culminó con el arresto de 37 personas en 11 estados, incluyendo figuras prominentes como Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama, y Terry Rozier, base de los Miami Heat.

El operativo, liderado por el FBI bajo la dirección de Kash Patel, destapó una red de apuestas ilegales, fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión y manipulación de partidas de póker, con vínculos directos a cuatro familias mafiosas de Nueva York: Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.



