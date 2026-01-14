Cómo denunciar un caso de abuso infantil en EE.UU.: lo que debes hacer
Te compartimos la guía oficial para denunciar abuso infantil en Estados Unidos: números de contacto, llamadas de emergencia y cómo proceder ante sospechas
Denunciar un caso de abuso infantil en Estados Unidos no solo es un derecho, sino un acto de responsabilidad ciudadana, que puede proteger la vida y salud de cualquier niño o niña. El gobierno pone a disposición distintos medios de contacto para actuar en caso de emergencia y de seguimiento.
Cabe aclarar que las autoridades no solo reciben casos de abuso de menores que estén confirmados, sino también aquellos bajo sospecha de maltrato, negligencia o explotación. Asimismo, cualquier persona tiene derecho a realizar la denuncia, incluyendo el propio menor de edad que esté en peligro.
Recientemente, dos profesores de El Bronx y Long Island fueron acusados en casos separados de haber abusado de niñas. Una de ellas era en realidad una agente encubierta del FBI.
Así puedes denunciar un caso de abuso infantil en EE.UU.
De acuerdo con USAGov, guía oficial en español del Gobierno de los Estados Unidos, si un menor está en peligro inminente, lo primero que debes hacer es llamar al 911.
Este número de emergencia conecta con la policía, los bomberos y los servicios médicos que pueden responder de inmediato a situaciones en las que la vida o la integridad del niño está en riesgo.
Para casos que no requieren intervención inmediata de emergencia, uno de los recursos más importantes es la Childhelp National Child Abuse Hotline. Esta línea directa (1-800-422-4453) ofrece información, apoyo emocional y orientación sobre cómo reportar sospechas de abuso o negligencia en tu área.
El sitio web destaca que serás atendido por consejeros profesionales y entrenados, que pueden informarte sobre los pasos a seguir, los recursos disponibles en tu estado y cómo conectar con las agencias locales de protección infantil.
Si sospechas que un menor está siendo explotado sexualmente o hay actividad relacionada con pornografía infantil y tráfico, también hay canales específicos:
- CyberTipline.org: una plataforma en línea para reportar pornografía infantil o explotación.
- Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados: teléfono 1-800-843-5678, con opción de idioma español.
¿Y qué hacer después de la denuncia?
Una vez que se presenta un reporte, las autoridades locales evalúan el caso con toda la información aportada. USA Gov también recalca que un trabajador de protección infantil u otro profesional podrá entrevistar al menor, a sus cuidadores y cualquier testigo que considere.
El objetivo final del proceso es garantizar que el menor esté seguro, reciba atención y que la familia tenga acceso a servicios de apoyo.
