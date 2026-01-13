Hombre secuestró a niña de Queens, Nueva York que conoció en Discord app: acusación

Nicholas Wieber (28) fue acusado como sospechoso de secuestrar a un niña de 11 años de su escuela en Queens (NYC) y llevarla una residencia en Long Island.

Wieber había contactado a la víctima a través de la aplicación de juegos Discord a principios de diciembre, alegaron los fiscales del condado Suffolk.

Discord es una aplicación de comunicación gratuita que suelen usar los niños para coordinar y jugar videojuegos, describió ABC News.

Los mensajes de Wieber a la menor rápidamente se volvieron de naturaleza sexual. El 12 de diciembre la niña acudió a su escuela de manera normal, pero cuando su madre fue a la parada del autobús para recogerla al final del día no la encontró.

La madre llamó a sus amigos de la escuela para intentar encontrarla y fue entonces cuando se enteró de que supuestamente un hombre mayor la había recogido. Por ello contactó de inmediato con la Policía de Nueva York, que involucró a la de Suffolk después de que su investigación los condujera a la dirección de Wieber en Bay Shore.

La policía de Suffolk informó que encontraron a la niña en la cama de Wieber, quien fue arrestado en el lugar de los hechos. La “vigilancia, la habilidad y la determinación (de los investigadores) garantizaron que la niña fuera encontrada sana y salva y devuelta a sus padres sin demora”, declaró el fiscal del condado Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado el viernes 9 de enero.

“Gracias a un excelente trabajo de investigación, pudimos obtener rápidamente una acusación formal y comenzar a exigir responsabilidades al culpable”, añadió Tierney. Wieber deberá comparecer ante el tribunal el 17 de febrero de 2026 y se enfrenta a una pena de 25 años a cadena perpetua si es declarado culpable del cargo principal.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares en el área triestatal

A fines de diciembre Marquise Utsey, hombre de 34 años, fue acusado formalmente de violación y robo por presuntamente abusar de un niño en Long Island (NY) tras contactarlo a través de una aplicación de redes sociales y citas.

También el mes pasado un hombre nativo de Guatemala que burló una deportación previa fue hallado culpable por años de abuso sexual “inimaginable” contra su hijastra de 6 años en Long Island (NY).

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

En noviembre Roger Barriault, hombre de 63 años, fue sentenciado tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de una menor a su cargo “miles de veces” y dejarla embarazada en Connecticut. También en noviembre un hombre de Wyandanch (Long Island, NY) fue declarado culpable por abuso sexual reiterado de su hija cuando tenía entre 12 y 14 años. Previamente un ex policía de Hamilton (NJ) acusado junto a su esposa de grabar abusos sexuales a menores fue hallado muerto en un parque estatal en Hopewell Township. Falleció a causa de una aparente herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.

En octubre un acusado de 63 años fue hallado culpable de violar a una niña, hija de una mujer con la que salía en Nueva Jersey. También este mes Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno suyo menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton (NJ).

Previamente un padre de 33 años fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY). En septiembre otro padre en el condado Suffolk (NY) fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones.

Igualmente ese mes David Burgos Collazo fue sentenciado a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En agosto un oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York fue acusado de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.

En noviembre de 2024 un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre de 2024 una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.

En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda