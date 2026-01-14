Cómo pagar Uber en efectivo: Guía para hispanos en NYC y otras ciudades clave de EE.UU.

¡Buenas noticias para quienes prefieren pagar en efectivo! Si eres de los que siempre lleva billetes en la cartera o no confía en las tarjetas, Uber finalmente expandió su opción “Cash” en Estados Unidos. A partir del último trimestre de 2025, puedes pagar directamente al conductor con dinero en efectivo en varias ciudades grandes, incluyendo Nueva York. Pero ojo, esta modalidad no está tan extendida como en otros países de Latinoamérica. Te explico todo paso a paso, con ejemplos y fechas clave.

¿Cómo funciona Uber Cash en EEUU? Súper práctico, pero con reglas

Imagina esto: sales del trabajo, pides Uber en la app, seleccionas “Cash” como método de pago (si está disponible), y al llegar le das los billetes exactos al conductor. ¡Listo! Uber te proporcionará solo con choferes que acepten efectivo, así que no habrá dramas.

Paso a paso para solicitar el servicio:

Abre la app Uber y ve a “Wallet” o “Account”. Verifica tu identidad con una identificación vigente: pasaporte, licencia o ID válida – importante para inmigrantes. En “Payment”, busca la opción “Cash”. Si no aparece, no está disponible en tu zona/horario. Solicita el viaje. Al final, paga el monto exacto mostrado en pantalla. ¡Sin cambio! Si pagas de más, Uber te da crédito a través de ‘Uber Cash’. Si debes, lo pagas en la app antes de tu siguiente viaje.

Truco pro: Siempre revisa el monto antes de bajar. Los conductores no dan vuelto, pero Uber es justo con los créditos.

Ciudades principales donde ya funciona el pago en efectivo (incluyendo NY)

Uber empezó con pruebas en 2024 y lanzó ampliamente esta opción en septiembre 2025. Hoy (enero 2026), está disponible en más de 50 ciudades. Aquí las más importantes:

Nueva York City: a partir de septiembre 2025, perfecto para Queens, Bronx y Brooklyn. Horario: 6AM-11PM

a partir de septiembre 2025, perfecto para Queens, Bronx y Brooklyn. Horario: 6AM-11PM Los Ángeles: desde septiembre 2025, ideal para East LA y comunidades mexicanas. Servicio con alta demanda

desde septiembre 2025, ideal para East LA y comunidades mexicanas. Servicio con alta demanda Miami: octubre 2025, súper útil para cubanos y venezolanos en Hialeah/Doral

octubre 2025, súper útil para cubanos y venezolanos en Hialeah/Doral Houston : septiembre 2025, para los millones de mexicanos que residen en Texas. Muy popular.

: septiembre 2025, para los millones de mexicanos que residen en Texas. Muy popular. San Diego: septiembre 2025, para transportes en la zona fronteriza con Tijuana, puente perfecto para viajeros.

septiembre 2025, para transportes en la zona fronteriza con Tijuana, puente perfecto para viajeros. Chicago : noviembre 2025, ideal para comunidades puertorriqueñas y mexicanas

: noviembre 2025, ideal para comunidades puertorriqueñas y mexicanas Phoenix: diciembre 2025, la población latina de Arizona comenzó a usarlo de manera masiva

Dato clave: En NYC, no está disponible de noches ni madrugadas por seguridad.

¿Por qué Uber abrió esta modalidad y trucos para hispanos?

Uber notó que muchos inmigrantes y trabajadores informales prefieren el efectivo. En 2025, reportaron millones de rides pagados así, especialmente en barrios latinos.

Ventajas para la comunidad hispana:

No necesitas cuenta bancaria o tarjeta (ideal para recién llegados).

Evitas fees de tarjetas internacionales.

Perfecto para familias grandes que comparten rides.

Servicio limitado (para que no te lleves sorpresas):

No 24/7: Solo diurno en la mayoría de ciudades.

Solo diurno en la mayoría de ciudades. Verificación obligatoria: Sube documentos reales (no fakes).

Sube documentos reales (no fakes). Sin cambios de ruta: No puedes agregar paradas mid-trip.

No puedes agregar paradas mid-trip. Propinas en cash: Directo al chofer, no vía app.

Directo al chofer, no vía app. No para Uber Black o premium (solo estándar).

Ejemplo real en NY: Tu ride del JFK al Bronx

Pides Uber del aeropuerto JFK a tu casa en el Bronx ($60). Seleccionas Cash, conductor acepta, al llegar le das $60 exactos. Si das $70, Uber te acredita $10 para mañana. ¡Fácil y sin estrés!

Consejos finales

Verifica siempre: Abre la app antes de salir, confirma “Cash” disponible.

Abre la app antes de salir, confirma “Cash” disponible. Lleva billetes limpios: Conductores rechazan arrugados o sucios.

Conductores rechazan arrugados o sucios. Si no funciona: Cambia a Uber Cash (recarga con tarjeta).

Cambia a Uber Cash (recarga con tarjeta). Seguridad primero: Uber rastrea todo, incluso pagos cash.

