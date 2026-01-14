Gael García recibe la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia

El actor Gael García Bernal recibió un importante reconocimiento francés que reconoce su trayectoria como artista. La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, entregó a Bernal la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial.

Este premio es entregado por el Ministerio de Cultura de Francia y reconoce la trayectoria cinematográfica destacada del actor mexicano, así como su defensa de valores como la ética, la libertad creativa, el acceso a la cultura y la protección ambiental.

La embajadora posó junto con Bernal mientras le entregaba el reconocimiento. “Muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura o cuidado del medio ambiente”.

Gael García Bernal asistió al evento en la embajada para recibir el reconocimiento y estuvo acompañado de amigos y familiares, así como sus hijos Lázaro y Libertad.

La Orden Orden de las Artes y las Letras es “una condecoración honorífica francesa gestionada por el Ministerio de Cultura, que recomensa a las personas que se han distinguido por su creación en el ámbito artístico o literario y por la contribución que han aportado a la proyección de las artes y las letras en Francia y en el mundo”

Este no es el primer reconocimiento que Francia le entrega a García Bernal. En 2023 recibió el primer premio nombrado “Abrazo de honor” del 32 Festival Biarritz América Latina.

“Cuando empecé a trabajar en cine no avizoraba tener una carrera, la verdad, era algo poco plausible. Estamos hablando de finales de los 90, cuando en México, en Latinoamérica, el cine se hacía pero era un esfuerzo más que nada, era una especie de gesto de rebeldía“, explicó a EFE desde Biarritz, en el sur de Francia en ese momento.

Gael García Bernal ha trabajado con figuras de renombre del cine como Alfonso Cuarón, Walter Salles, M. Night Shyamalan o Pedro Almodóvar. Tiene un portafolio importante con exitosos títulos cinematográficos como “Amores Perros” (Alejandro González Iñárritu, 2000), “Y tu mamá también” (Alfonso Cuarón, 2001) o “El crimen del padre Amaro” (Carlos Carrera, 2002).

