Alivio fiscal en NYC: Fechas y exenciones esenciales para propietarios en 2026

Si eres dueño de una vivienda en cualquiera de los cinco condados de New York City, ya sea una casita, condominio o co-op, presta mucha atención porque el calendario no perdona y puedes perderte de un ahorro gigante:

Estamos en plena “temporada de alivio fiscal” en Nueva York. El Departamento de Finanzas de la ciudad (DOF) ya publicó sus fechas para el año fiscal 2026/2027, Estamos en la ventana crítica para solicitar o renovar beneficios que pueden reducir significativamente tus impuestos sobre la propiedad para el año fiscal 2026/2027 (que comienza el 1 de julio de 2026).

Pero si no nos movemos rápido, podríamos dejar dinero sobre la mesa, que nos pertenece. Por ello, si eres propietario de una vivienda, es fundamental que revises tu situación fiscal de inmediato.

Fechas críticas

Existen dos fechas clave que no debes perder de vista en enero y marzo:

5 de enero de 2026: Fue la fecha límite para las renovaciones de organizaciones Sin Fines de Lucro (NFP) y ciertos certificados de uso continuo (ICIP/ICAP). Si no renovaste, es posible que no veas el beneficio en tu próximo “Aviso de Valor de la Propiedad”.

Exenciones residenciales más comunes

Para recibir estos beneficios, tu solicitud debe tener el matasellos o ser enviada en línea a más tardar el 16 de marzo de 2026.

Hay varias ayudas, pero las más comunes para la comunidad hispana son estas cuatro. ¡Revisa si calificas!

¿Cómo y dónde pido mi ayuda?

Puedes hacer todos tus trámites desde la comodidad de tu casa. Estos son los links exactos para presentar correctamente tus solicitudes y evites caer en alguna estafa:

La página oficial: Entra directamente en NYC.gov – Homeowner Tax Benefits. Ahí encontrarás todo el detalle

Para hacer tu solicitud: Necesitarás una cuenta de NYC.ID . Es un portal seguro donde puedes subir todas tus solicitudes con tu información personal

Necesitarás una cuenta de . Es un portal seguro donde puedes subir todas tus solicitudes con tu información personal El alivio por el programa STAR: Este es para el alivio escolar. Si eres nuevo propietario regístrate en New York State STAR Resource Center. ¡Ojo! Este alivio no se entrega como descuento en la factura, sino que el estado enviará un cheque directo a su buzón

Este es para el alivio escolar. Si eres nuevo propietario regístrate en New York State STAR Resource Center. ¡Ojo! Este alivio no se entrega como descuento en la factura, sino que el estado enviará un a su buzón ¿Necesitas ayuda personalizada? Comunícate al 311. Digan “Property Tax Exemptions” y un funcionario especializado te ayudará a recibir los formatos por correo en tu domicilio y también te ayudará a resolver todas tus dudas.

Consejos importantes para presentar tus solicitudes

Revisa tu buzón el 15 de enero: Ese día el Departamento de Finanzas publica el Aviso de Valor de Propiedad (NOPV). Es una carta que te dice cuánto cree la ciudad que vale tu casa. Revisa con cuidado el documento. Si ahí no aparecen tus exenciones (como la de veteranos o adultos mayores), tienen hasta marzo para solicitar una corrección No te confíes con las renovaciones: Las ayudas para adultos mayores (SCHE) y discapacidad (DHE) se tienen que renovar cada dos años. A veces el gobierno envía una carta con el recordatorio, pero si la carta se pierde en el correo, la culpa es nuestra. No olvides presentar esta solicitud a tiempo o podrías perder tu beneficio Para los nuevos dueños: Si compraste tu carta el año pasado, el descuento no se pasa automáticamente del dueño anterior. Debes realizar el trámite desde cero

¿Por qué este alivio es tan importante para nosotros?

La comunidad hispana trabaja muy duro para pagar sus hipotecas y mantener a la familia. En una ciudad tan cara como Nueva York, ahorrar un 20% o 50% en los impuestos de la propiedad puede ser fundamental para cubrir otras necesidades como el ahorro o el pago de la universidad de los hijos, para hacer mejoras en casa o bien tomar un descanso, ya sea de vacaciones o con una cena familiar fuera.

No dejes que el miedo a los papeles o el “mañana lo hago” te quite haga perder este beneficio. El 16 de marzo está a la vuelta de la esquina. ¡Es momento de asegurar este ahorro!

Consejos de última hora

Links exactos y oficiales de consulta

Para evitar estafas, utiliza únicamente los canales oficiales del Departamento de Finanzas de NYC (DOF):

