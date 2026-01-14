Irán amenaza con bombardear bases estadounidenses en la región si Trump los ataca

El Gobierno de Irán amenazó con atacar las infraestructuras militares de Estados Unidos en Medio Oriente Medio si Trump autoriza un ataque al país, así lo informó el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, este miércoles.

Las declaraciones recogidas por la agencia local Mehr, señalan que Nafizardeh fue explícito sobre el alcance de las posibles represalias. El ministro señaló que la estrategia de defensa no se limitará exclusivamente a activos estadounidenses, sino que se extenderá a naciones aliadas que faciliten operaciones de ataque.

“Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”, declaró el responsable de Defensa. Asimismo, el militar aseguró que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EE.UU. en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, y advirtió que “la respuesta iraní será dolorosa para los enemigos”.

Tensiones crecientes entre EE.UU. e Irán y clima bélico

Esta escalada dialéctica ocurre en un marco de alta fricción entre Teherán y Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado reiteradamente la posibilidad de intervenir militarmente en favor de las protestas civiles que se desarrollan en la nación persa desde hace dos semanas.

Los antecedentes recientes incluyen una ofensiva ejecutada por EE. UU. en junio pasado contra instalaciones nucleares, acción que, según fuentes iraníes, causó más de mil muertes. En aquella ocasión, Teherán respondió con un ataque a una base estadounidense en Catar.

Irán denuncia a EE.UU. ante la ONU

En el ámbito diplomático, Irán presentó este martes una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La misiva, difundida por la Misión Permanente de Irán ante la ONU en la red social X, acusa a la administración Trump de incitar a la violencia y vulnerar la soberanía nacional tras el anuncio de Washington de enviar apoyo económico a grupos opositores.

En el documento, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, responsabilizó directamente a la Casa Blanca por la seguridad de la población. Iravani sostuvo que “Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes”.

