Khabib Nurmagomedov, excampeón de UFC, estalla por la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

La inesperada salida de Xabi Alonso del Real Madrid sorprendió a toda la escena del mundo del deporte. Khabib Nurmagomedov, excampeón de UFC, explotó en redes sociales con un duro análisis en el que cuestionó la decisión del club y señaló a los jugadores.

Desde sus stories en Instagram, Khabib Nurmagomedov salió en defensa de Xabi Alonso y lanzó dardos directos al vestuario del Real Madrid, acusando deslealtades e incluso actitudes poco profesionales entre jugadores.

“No hay nada como la lealtad. Hace un año le rogaron, ahora lo despidieron por culpa de niños malcriados. Xabi, eres el mejor”, escribió con una foto del estratega celebrando la histórica Bundesliga que consiguió con el Bayer Leverkusen en Alemania.

🔥 KHABIB NURMAGOMEDOV (leyenda de UFC): “No hay nada como la lealtad. Hace 1 año le rogaron, ahora lo despidieron por culpa de NIÑOS malcriados. Xabi, eres el MEJOR.”



Posteriormente, se destaparía en otra ‘storie’ con comentarios más extensos, donde dejó entrever que la falta de disciplina de los jugadores no permitieron que Alonso pudiera implementar su idea futbolística.

“Si entras a un gimnasio o a la cancha, no importa si eres luchador o futbolista: el entrenador está al mando. Pero si el ambiente dentro de tu equipo no permite que todos sigan tus instrucciones, definitivamente no vas por buen camino”, opinó.

En este sentido, Khabib afirmó que desde la directiva del Real Madrid se tenía que despedir a algunos jugadores y conservar al entrenador, al que considera está en el top tres de mejores estrategas.

“Creo que Alonso está entre los tres mejores entrenadores del fútbol moderno. Si un equipo no funciona con él, hay que cambiar a los jugadores, no al entrenador”, analizó.

“Estoy convencido de que ningún entrenador puede con una plantilla así en el Real Madrid. Hay que deshacerse de los jugadores irregulares”, cerró.

La leyenda de UFC es un ferviente seguidor del Real Madrid, al que incluso se le ha visto asistir a varios partidos del club.

En la final de la pasada Champions League entre Inter de Milán y PSG, bajó al césped tras acabar el encuentro y bromeó con Luis Enrique diciéndole “1,2,3, Hala Madrid“.

Xabi Alonso dirigió al Real Madrid en 34 partidos oficiales durante su etapa como entrenador, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Mismos números que el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en su primera temporada. Sin embargo, la crisis de juego del equipo, tensiones dentro de vestuario con jugadores como Vinícius Jr. y duras derrotas como las conseguidas ante clubes importantes, le fueron desgastando el crédito y aceleraron su salida.



