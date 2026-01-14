Julián Quiñones anota hat-trick y alza la mano para Mundial 2026 con México

Julián Quiñones fue la gran figura en la contundente victoria del Al Qadsiah 5-0 sobre el Al Fayha. Al firmar un hat-trick que lo consolida como uno de los goleadores de la liga de Arabia Saudita y reabre el debate sobre su regreso a la Selección Mexicana.

El exjugador del América fue determinante desde el arranque del encuentro y lideró a su equipo a un triunfo que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

🔥🇸🇦 HAT-TRICK DE JULIAN QUIÑONES Y YA LLEVA MÁS CONTRIBUCIONES A GOL QUE PARTIDOS JUGADOS EN ARABIA SAUDÍ!



50 G+A EN 48 PARTIDOS DESDE SU LLEGADA Y 16 GOLES EN LA ACTUAL TEMPORADA! 🤯



Julián Quiñones se mete entre mejores goleadores de Arabia Saudí

Gracias a esta actuación, Julián Quiñones llegó a 12 goles en la temporada, cifra que lo coloca como tercer máximo anotador del torneo, empatado con Joshua King y solo por detrás de Joao Félix y Cristiano Ronaldo, líder de goleo con 15 tantos.

La distancia con el astro portugués es ahora de apenas tres anotaciones, un margen que mantiene al mexicano con opciones reales de pelear por el título de goleo.

Más allá del número de goles, el dato que más resalta es la efectividad del atacante. Mientras Cristiano Ronaldo suma 15 goles en 14 partidos, Quiñones presume 12 anotaciones en solo 11 encuentros, convirtiéndose en uno de los delanteros más productivos del campeonato árabe.

Julián Quiñones levanta la mano para ir con México

El rendimiento de Quiñones no pasa desapercibido en México. El delantero busca llamar la atención del técnico Javier “Vasco” Aguirre para ser considerado en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

Aunque su nivel en Arabia Saudita ha sido sobresaliente, hasta ahora no ha logrado consolidarse en las convocatorias del Tri.

“Hay que seguir trabajando para ganarse la confianza dentro del campo”, declaró recientemente Quiñones, consciente de que su llamado a la selección dependerá de la regularidad que mantenga.

Desde su llegada a Arabia Saudita en 2024, tras convertirse en figura del América, Quiñones ha superado en goles a atacantes de peso como Karim Benzema y Roger Martínez, ambos con nueve tantos.

