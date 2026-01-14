María Antonieta de las Nieves tiene listo su testamento para evitar “problemas” entre sus hijos

María Antonieta de las Nieves ofreció una entrevista a TVNotas donde le consultaron cómo se estaba preparando con su testamento, ya que cuando algunas personalidades del mundo del entretenimiento cuando mueren no dejan nada en regla y es cuando se generan las disputas para conocer quién se queda con la fortuna del artista, pero este no será el caso de ella, dado que tiene la documentación al día.

La mexicana tiene 79 años y ella se preparó hace mucho tiempo y durante la conversación que sostuvo con la revista de entretenimiento aclaró que lo menos que desea desde el momento en el cual no esté es que surjan diferencias entre sus parientes por los bienes que ella dejó.

“Desde hace muchos años (tiene listo su testamento). Yo tengo todo listo para el momento que Dios me quiera llevar, no dejar problemas a mis hijos“, dijo sobre la herencia que construyó con su esfuerzo de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento.

María Antonieta, antes de finalizar el año, aproximadamente en dos ocasiones, se vio bastante delicada de salud y en una ocasión pensó que no saldría de ese cuadro médico que le habían diagnosticado los doctores. Por ello, le consultaron cómo se encuentra en este momento tras las dificultades que atravesó hace varias semanas, y uno de esos momentos fue cuando estaba de viaje en Perú.

“No, (me siento) muy bien, muy contenta, muy bien (…) Quiero seguir viajando. Soy vaga, soy abuela de pata de perro”, siendo así como descartó cualquier rumor que existiera sobre su salud por la edad que tiene.

La comediante tiene algunas metas que le gustaría materializar antes de partir físicamente y es que le apasiona conocer, razón por la cual declaró a la revista lo que considera que debe seguir haciendo mientras esté con vida y salud: “Muy bien, me siento muy contenta. Quiero seguir viajando“, dijo sobre lo que desea realizar en un futuro no muy lejano.

