María Antonieta de las Nieves habla sobre su recuperación: “Estuve muy, muy grave”

María Antonieta de las Nieves está a pocas semanas de cumplir 76 años y, a lo largo de toda su trayectoria artística, se ha convertido en una de las actrices que ha logrado recibir el cariño no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, por su personaje como La Chilindrina. Por ello, cuando se conoció que había sido hospitalizada por problemas de salud, preocupó a sus fanáticos, dado que ya es una persona mayor.

La mexicana explicó que se vio bastante mal; afortunadamente, ya se siente mucho mejor: “No contaban ya conmigo. Estuve muy, muy grave, pero afortunadamente me repuse muy rápido. Baja de potasio, baja de muchas cosas y mal medicada (…) Me dieron de alta ya, estoy sin enfermeras y sin fisioterapia, sin nada, ya estoy perfecta”.

Florinda Meza en un encuentro con los reporteros aprovechó para hablar de manera positiva sobre la carrera de La Chilindrina, lo que generó gran sorpresa para muchos, debido a las diferencias que existieron entre ellas. María Antonieta agregó que, si su colega quiere mejorar la relación con ella, sabe que encontrará la forma de ubicarla para poder dialogar y tampoco está cerrada a la posibilidad de que se encuentren.

“Ella también es muy buena actriz, así que gracias a Florinda. Si algún día me la encuentro, la voy a saludar muy bien. Nosotros realmente nunca tuvimos que limar asperezas, no era asunto mío. Si ella tiene ganas, me imagino que averiguará dónde vivo y lo hará, pero tanto como que yo la llame, no; la dejo en paz y que esté muy bien, muy tranquila”, mencionó a la prensa.

Florinda tuvo diferencias con gran parte del elenco que trabajó con el productor Roberto Gómez Bolaños, quien fue su esposo, y desde hace mucho tiempo las cosas entre ella y De las Nieves no están de la mejor manera. Sin embargo, sorprendió al halagar la profesión de La Chilindrina frente a los reporteros, dado todo lo que ocurrió en el pasado.

“Es una actriz buenísima. Ella podría haber hecho todos los papeles que quisiera. Por lo tanto, qué bueno que se decide a explotar su talento artístico”, dijo sobre su colega.

