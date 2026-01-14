Valeria Marín comparte el discurso que Julián Gil dedicó en la boda de su hijo

Luego de que hace unas semanas Julián Gil experimentó uno de los instantes más significativos de su vida al asistir a la boda de su hijo mayor, donde previamente el actor ya había difundido algunas fotografías de la celebración en sus redes sociales, fue hasta ahora que se revelaron las palabras que le dirigió durante el evento.

Por medio de su cuenta de Instagram, Valeria Marín, esposa Julián, compartió un video en el que se observa al argentino visiblemente emocionado, quien, fiel a su pasión por el futbol, decidió expresar su mensaje comparándolo con un partido.

“Juli, mi eterno bebé, mi eterno número 10, como Messi. Desde el momento en que llegaste a mi vida supe que mi jugador estrella había nacido, el que lleva la camisa de la vida, con orgullo, pasión y corazón“, aseguró.

“Hoy miro hacia atrás y recuerdo tus primeros pasos de bebé, tus primeros entrenamientos cuando apenas podías caminar, pero ya querías patear todo lo que estuviera a la vista, y ahora, 30 años después, estás saltando a la cancha para el partido más importante de tu vida, el partido de amor y compañía, como la mujer que amas, lo juegas como un campeón papi, con pasión, con clase y con la misma humildad que hace leyenda“, agregó.

“Cuando te veo hoy no puedo evitar sentirme orgulloso del hombre en el que te has convertido. He visto tus luchas, derrotas, lesiones, tus goles y tus remontadas y te puedo decir desde el fondo de mi corazón tu historia me ha hecho el papá más feliz del mundo“, dijo, para hacer una pausa y tomar aire.

Julián se limpió las lágrimas y finalizó diciendo: “Hoy te veo construyendo tu propio equipo y sé que tú y Nicole son mis grandes campeones, mi vida, el proyecto más hermoso de mi vida“.

Por su parte, Valeria escribió al pie del video: “El mejor speech de un padre a su hijo, el día de su boda. Julián Gil y ChatGPT lo volvieron a hacer. Ni el idioma, ni la distancia serán obstáculos para una relación como la suya. El amor lo puede todo”.

Haz click en la publicación

Sigue leyendo: