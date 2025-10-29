Julián Gil contó cómo fue trabajar con su esposa: “Fue algo soñado”

Julián Gil habló sobre cómo es llevar una relación sentimental con su esposa Valeria Marín tras haber trabajado juntos en un proyecto y en exclusiva a ¡HOLA! Américas reveló si consideró un reto el hecho de haber compartido tanto tiempo con ella, no solo como pareja sino como compañeros de labores.

“Más que un reto o desafío, creo que fue algo soñado, porque sabíamos que no iba a haber nada que nos fracturara como pareja, no iba a haber nada que nos dañara a nosotros. Más bien, era vivir algo soñado, porque ¿cuántas veces tienes la oportunidad de quizás conducir un proyecto de esta magnitud, así tan grande, con tu pareja? O sea, eso es muy pocas veces”, reveló durante la entrevista.

Gil aprovechó para añadir que es una relación sana la que llevan, donde además se respetan no solo como esposos, sino como profesionales que son, y que ambos comparten la misma pasión por la pantalla chica, y que más allá de un trabajo, la terminaron pasando muy bien juntos por la complicidad que existe entre ellos.

“El reto era apapachar el proyecto, apapacharnos nosotros y disfrutar de por sí. Somos grandes amigos, somos cómplices, nos llevamos muy bien, nos admiramos mutuamente, profesionalmente. Lo que resultó fue que, al fin y al cabo, lo que hizo fue fortalecer nuestra relación; salimos de ahí mucho más fortalecidos que fácilmente, quizás, no pudimos haber divorciado, porque no es lo mismo que ella se vaya a trabajar, pero aguantarnos 24 horas al día sin parar”, explicó.

El actor de origen argentino explicó que, alejado de lo laboral, ambos tienen el mismo amor por cada una de sus familias, mientras que él se siente muy entusiasmado porque su hijo Julián se casará en el mes de noviembre, y son bastante unidos, dejando claro que su prioridad siempre han sido sus parientes.

“El proyecto más importante es nuestra familia, tanto la de ella como la mía, como la de los dos. Ahí están mis hijos, ahí está su familia, están nuestros perros. Lo más pronto que tengo es que se me casa mi segundo hijo. Y eso, para mí, son proyectos importantes de vida. En cuanto a que venga un Valerio o una Juliana, es algo que se lo hemos dejado a la vida. Nosotros no estamos negados”, declaró.

