Senado prepara votación sobre poderes de guerra en Venezuela mientras Trump presiona a los republicanos

El Partido Republicano en el Senado está enfrentando una intensa presión por parte del presidente Donald Trump para que rechacen este miércoles una resolución sobre poderes de guerra que busca limitar la capacidad del mandatario para llevar a cabo más acciones militares en Venezuela.

Cinco senadores se unieron a los demócratas para impulsar la medida la semana pasada, pero Trump arremetió contra los desertores mientras trataba de impedir la aprobación del proyecto de ley.

Los demócratas están forzando una votación luego de que soldados estadounidenses capturaran al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una redada nocturna sorpresa el 3 de enero.

“Aquí tenemos uno de los ataques más exitosos de la historia y encuentran la manera de oponerse. Es asombroso. Y es una pena”, apuntó Trump en un discurso en Michigan el martes. Asimismo, no perdió la oportunidad de insultar a varios republicanos que impulsaron la legislación, tildando al senador Rand Paul de Kentucky de “un completo perdedor” y a las senadoras Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine de “desastres”.

Los últimos comentarios del magnate neoyorquino se produjeron después de conversaciones telefónicas previas con los senadores, que estos describieron como breves. La ira que el presidente republicano les dirigió resaltó cómo la votación sobre los poderes de guerra ha obtenido una nueva relevancia política mientras que Trump extiende sus ambiciones en política exterior en el hemisferio occidental.

El proyecto de ley, incluso si es aprobado por el Senado, prácticamente no tiene las chances de convertirse en ley, ya que eventualmente tendría que ser firmada por el mismo mandatario. No obstante, representó tanto una prueba de lealtad del Partido Republicano al presidente como un indicador de cuánta libertad de acción está dispuesto a darle el Senado, de mayoría republicana, a Trump para usar las fuerzas armadas en el extranjero.

Republicanos están considerando sus decisiones

Josh Hawley, senador republicano por Missouri, que ayudó a impulsar la resolución de poderes de guerra la semana pasada, ha señalado que podría cambiar de opinión.

Hawley aseguró que el mensaje del presidente durante una llamada telefónica la semana pasada fue que la legislación “realmente me ata las manos”. El senador mencionó que tuvo una llamada de seguimiento con el secretario de Estado, Marco Rubio, que fue “muy positiva”.

Hawley dijo que Rubio le manifestó lo siguiente: “Sin rodeos, no vamos a enviar tropas terrestres”. El senador afirmó que recibió garantías de que el gobierno republicano cumplirá con los requisitos constitucionales si es necesario desplegar tropas nuevamente en el territorio venezolano.

“Estoy en modo de escuchar y recibir en este momento”, dijo Hawley, y agregó: “No sé cómo vamos a proceder a continuación en el pleno”.

El senador Todd Young, republicano por Indiana, que también votó a favor de la medida, rechazó en varias ocasiones comentar su postura, pero dijo que lo estaba considerando, informó AP News.

Collins había votado en contra de resoluciones parecidas sobre poderes de guerra meses antes, previo a votar la semana pasada a favor de la que se encuentra en el Senado.

Tim Kaine, senador demócrata, que presentó una serie de resoluciones sobre poderes de guerra este año, expresó que no le sorprendió la reacción de Trump ante la afirmación del Congreso de su capacidad para controlar al presidente.

“Están furiosos con la idea de que el Congreso quiera ser el Congreso”, manifestó. “Pero creo que quienes se postularon para el Senado quieren ser senadores estadounidenses y no quieren simplemente votar por su propia irrelevancia”.

Cambiante justificación de la acción militar

El mandatario republicano ha usado una serie de alegatos legales para su campaña contra Maduro.

A medida que construía una fuerza naval en el Caribe y destruía buques que supuestamente transportaban drogas desde Venezuela, el gobierno de Trump aprovechó los poderes de guerra bajo el paraguas de la guerra global contra el terrorismo al designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

La administración afirmó que la captura de Maduro fue en realidad una operación policial, esencialmente para extraditar al líder del régimen venezolano para que fuera juzgado en Estados Unidos por cargos presentados en 2020.

En una sesión informativa privada, los senadores verificaron la opinión legal, todavía no revelada, del gobierno sobre el uso de las fuerzas armadas en la operación. Se describió como un documento extenso.

Cuando salieron de la sala de reuniones clasificada del Capitolio, Paul dijo: “Los argumentos legales y constitucionales deberían ser públicos, y es terrible que todo esto se mantenga en secreto porque los argumentos no son muy buenos”.

Los legisladores de ambos partidos se han mostrado alarmados por las recientes declaraciones del ejecutivo estadounidense sobre política exterior. En las últimas semanas, ha prometido que EE.UU. “gobernará” Venezuela por años, amenazó con tomar posesión militar de Groenlandia y dijo a los iraníes que protestan contra su gobierno que “la ayuda está en camino”.

“Es asombroso. Le preocupan los manifestantes en Irán, pero no el daño que el ICE les está causando a los manifestantes y a los estadounidenses en Minnesota y otros lugares“, apuntó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, refiriéndose al tiroteo mortal de Renee Good en Minnesota a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cómo abordará el Senado los poderes de guerra

Los líderes del Partido Republicano del Senado buscan formas de desactivar el conflicto entre sus integrantes y Trump, y estaban ansiosos por pasar rápidamente a otros temas.

John Thune, el líder de la mayoría del Senado, republicano por Dakota del Sur, cuestionó si la medida sobre poderes de guerra debería tener prioridad de acuerdo con las reglas de la Cámara.

“No tenemos tropas en Venezuela. No hay acción cinética. No hay operaciones. No hay tropas sobre el terreno”, explicó, alegando que la legislación “no refleja la realidad actual de Venezuela”.

Schumer dijo que esperaba que al menos cinco republicanos mantuvieran su postura porque “entienden lo importante que es esto”.

