Alcaldesa de Miami pide a Trump reconocer a González y Machado como líderes de Venezuela

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, pidió en una carta al presidente, Donald Trump, que reconozca un Gobierno encabezado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en Venezuela, siguiendo “la voluntad democrática” de los venezolanos.

“Insto respetuosa pero firmemente a Estados Unidos a reconocer formalmente y guiar activamente al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado como los líderes legítimos de Venezuela”, afirmó Levine Cava en su misiva.

Agregó que el pueblo venezolano “ha dejado clara su voluntad democrática de manera inequívoca” uniéndose tras González y Machado para regresar a “la democracia, el estado de Derecho y el fin del autoritarismo”.

El condado de Miami-Dade alberga la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos, con más de 100,000 personas procedentes de Venezuela.

Precisamente la ciudad de Doral, donde viven gran parte de esos venezolanos, fue un epicentro de la euforia tras la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro, quien fue trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el narcoterrorismo.

Según Levine Cava, el reconocimiento de EE.UU., combinado con la presión diplomática de otros países enviarían “un mensaje inequívoco de que los Estados Unidos no legitimarán la dictadura, el robo electoral o la persecución política” en la región.

Además, instó a garantizar la liberación de todos los presos políticos y rendir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos y fraude electoral.

“El condado de Miami-Dade es testigo del costo humano de esta crisis. Las familias han sido separadas, los medios de subsistencia destruidos y se han perdido vidas mientras los venezolanos huyen de la represión y la desesperación”, indicó.

La alcaldesa también solicitó a Trump restaurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que viven en Estados Unidos, que la Administración revocó el año pasado, aunque diversos fallos judiciales han dado lugar a una larga batalla legal.

La transición de poder esperada por la alcaldesa en Venezuela no ha ocurrido, y en su lugar, la que era vicepresidenta ejecutiva bajo Maduro, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina de Venezuela, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que recibió el apoyo del chavismo.

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones a nivel diplomático y petrolero con Estados Unidos.

Con información de EFE

