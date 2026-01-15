Administración Mamdani se la juega por los deliveristas de NYC

Luego de una larga lucha para tener salarios dignos y respeto a su trabajo en la Gran Manzana, más de 80,000 repartidores de aplicaciones la han visto cuesta arriba para que las protecciones de ley que los ampara sean una realidad.

Y en medio de constantes denuncias contra aplicaciones que quieren ignorar las protecciones ganadas por los deliveristas, este jueves el alcalde, Zohran Mamdani, aseguró que se la jugará para que las compañías de entrega no sigan aprovechándose de los trabajadores, mayormente inmigrantes.

El mandatario anunció una ofensiva contra las empresas de reparto que usan aplicaciones, y destacó que interpuso una demanda contra la plataforma Motoclick y su director ejecutivo, y advirtió a decenas de otras empresas que si no cumplen las leyes actuales y otras de protección laboral que entrarán en vigor a finales de este mes, verán consecuencias.

“Los repartidores facilitan la vida diaria de millones de neoyorquinos, mientras que la suya propia se vuelve cada vez más difícil. Sin embargo, hoy marca el final de un capítulo de explotación ingrata. Nuestro Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador ya está tomando medidas enérgicas contra todo tipo de irregularidades”, dijo el Alcalde de Nueva York. “Desde violaciones infundadas de la ley hasta engaños que perjudican a nuestros repartidores, demostrando lo que un gobierno que prioriza a los trabajadores puede lograr cada día”.

La demanda contra Motoclick fue presentada ante la Corte Suprema del Estado por el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP) y en ella se acusa a la app de retener salarios y propinas de los repartidores y violar leyes de salario mínimo de la ciudad de Nueva York.

La administración municipal mencionó que la aplicación de reparto “viola flagrantemente las leyes” “robando directamente salarios de los trabajadores”, con tácticas “indignantes” que incluyen cobrar a los trabajadores una tarifa de $10 por pedidos cancelados y deducir el costo total de los pedidos reembolsados ​​de sus salarios, poniendo en ocasiones a los trabajadores como deudores

Alcalde Mamdani anunció demanda contra app que viola derechos laborales a deliveristas. Flickr Alcaldía.

“Sabemos que la asequibilidad no se trata solo del costo de los bienes, sino también de la dignidad del trabajo. Por eso debemos asegurarnos de que nuestros repartidores tengan seguridad en el trabajo, un salario mínimo y que las propinas lleguen directamente a sus bolsillos”, recalcó la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su. “La demanda contra Motoclick no es solo una acción contra una empresa, sino una advertencia de esta administración a todas las empresas de plataformas digitales. No pueden tratar a los trabajadores como si fueran prescindibles y salir impunes”.

Ligia Guallpa, directora Ejecutiva de la organización Worker’s Justice Project y cofundadora de la campaña Los Deliveristas Unidos, aplaudió las movidas del nuevo gobierno municipal y mencionó que si se llega a una era en que los patronos y aplicaciones asuman las consecuencias de sus abusos, la ciudad caminará hacia un mejor futuro.

“Este momento marca una nueva era de colaboración en la aplicación de la ley en la industria de reparto a través de aplicaciones, basada en el liderazgo de los trabajadores, la rendición de cuentas pública y consecuencias reales para las empresas de aplicaciones irresponsables”, dijo la defensora de los deliveristas. “Los trabajadores y la Ciudad están vigilando, y la ley se hará cumplir”.

El comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine mencionó de paso el lanzamiento de una campaña de cumplimiento de la ley, con la que han estado enviando avisos a firmas como Instacart, DoorDash, Grubhub, Uber y otras empresas para que no violen las protección de propinas, las leyes de transparencia salarial, la ampliación del salario mínimo a más trabajadores de reparto, el derecho a pagos puntuales y semanales, y un mejor acceso a baños para los trabajadores de reparto.

Jonás Mendieta, repartidor venezolano, quien trabaja con varias aplicaciones se mostró confiado en que las advertencias de Mamdani a las companñías dereparto surtan efecto y se frenen los abusos que dice sufrir a diario.

“Ojalá agarren miedo esas apps y nos respeten. Es muy duro ver que compañías que se la ganan facilito sin exponer el pellejo en las calles, nos traten como si fuéramos basura. Deben pagar por sus malas acciones y espero que aprendan”, dijo el trabajador latino. “Es bueno sentir el apoyo de un alcalde pero cuando empiecen las nuevas leyes de salarios a fin de este mes en que vamos a ver como va a ser el juego”.

“Motoclick y su director ejecutivo engañaron a los neoyorquinos para que trabajaran en su plataforma con falsas promesas y luego les robaron sus propinas y ganancias, llegando incluso a endeudar a algunos trabajadores. Buscamos cerrar esta empresa, y otras aplicaciones abusivas deben estar advertidas. Si estafan a sus trabajadores, los haremos responsables a ustedes y a sus ejecutivos”, concluyó el funcionario.

