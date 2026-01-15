Clayton Kershaw sale del retiro y lanzará con EE.UU. en el Clásico Mundial

Clayton Kershaw saldrá del retiro y lanzará con los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El zurdo y futuro Salón de la Fama se retiró en 2025 tras ganar su tercera Serie Mundial con los Dodgers, pero ahora vestirá los colores de EE.UU en la cita del Clásico que se celebrará en marzo.

Kershaw quería lanzar con Estados Unidos en la edición de 2023, aunque debido a su historial de lesiones no pudo hacerlo. El equipo estadounidense llegó hasta la final en la que cayó ante Japón de Shohei Ohtani.

Clayton Kershaw tendrá un “Last Dance” con Estados Unidos

Kershaw cerró su temporada 2025 de gran forma. El tres veces ganador Cy Young ayudó en los Dodgers en la temporada regular cuando se lesionaron varios lanzadores y tuvo la oportunidad de llegar a los 3,000 ponches de por vida, siendo apenas el cuarto zurdo en conseguirlo.

Clayton Kershaw tuvo un récord de 11-2 con una efectividad de 3.36 y 84 ponches en 23 apariciones en 2025.

La última aparición de Kershaw en la lomita fue de leyenda. El pitcher relevó en el largo tercer juego de la Serie Mundial ante los Blue Jays en el inning número 12.

Kershaw lanzó con las bases llenas y logró dominar a Nathan Lukes para sacar el episodio, manteniendo el empate y luego Freddie Freeman conectó un jonrón para dejar en el terreno en el episodio número 18.

¿Qué jugadores ha confirmado Estados Unidos al Clásico Mundial?

C: Cal Raleigh, Will Smith

1B: Bryce Harper

2B: Brice Turang

SS: Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson

3B: Ernie Clement

OF: Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge

DH: Kyle Schwarber

P: David Bednar, Clay Holmes, Griffin Jax, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Logan Webb

