Cuántas personas en EE.UU. tienen $1 millón de dólares o más

Ser millonario en Estados Unidos ya no significa lo que solía significar. Hoy, la cifra de personas que alcanzan el millón de dólares crece a tal velocidad que el estatus ha perdido gran parte de su carácter exclusivo.

Estados Unidos suma más de 1,000 nuevos millonarios cada día, según el más reciente informe del banco de inversión UBS, lo que llevó a que en 2024 el país superara los 24 millones de personas con un patrimonio neto mayor a $1 millón.

En términos prácticos, esto equivale aproximadamente a uno de cada 11 adultos en territorio estadounidense.

Este fenómeno ocurre incluso mientras los titulares hablan de inflación, altos costos de vida y presión financiera en millones de hogares.

La razón principal del crecimiento del llamado ‘club de las siete cifras’ no es necesariamente un aumento generalizado del ingreso, sino dos factores clave: inflación acumulada y el alza histórica del valor de las viviendas.

Para entender el tamaño real del fenómeno, es importante saber cómo UBS realizó su cálculo.

A diferencia de otros informes de riqueza, la firma incluyó el valor de la residencia principal dentro del patrimonio neto.

Esto significa que muchas familias que viven en casas comunes hoy aparecen como millonarias únicamente porque su vivienda se ha encarecido de forma drástica.

De acuerdo con Redfin, el precio medio de una casa en Estados Unidos aumentó 45% entre 2020 y enero de 2025, un salto que convirtió a millones de propietarios en ‘millonarios sobre el papel.

UBS explicó en su informe: “El aumento del valor de los bienes raíces es el factor más importante que impulsa el crecimiento de los millonarios cotidianos en todo el mundo”.

Sin embargo, esta riqueza tiene una desventaja crucial: es poco líquida. Vender una casa no es rápido, barato ni sencillo, y además, quien vende necesita adquirir otra para vivir.

Según Bloomberg, en 2023 los hogares con un patrimonio entre $1 millón y $2 millones tenían 66% de su riqueza concentrada en su vivienda y cuentas de retiro, activos que no se pueden convertir fácilmente en efectivo.

El resultado es una nueva categoría de estadounidenses: ricos en activos, pero pobres en efectivo.

Esta desconexión se refleja en cómo se perciben los propios millonarios. Una encuesta de Northwestern Mutual realizada en 2025 reveló que solo 36% de los millonarios estadounidenses se consideran realmente “ricos”.

La experiencia de Alisha Ard, ama de casa de California, ilustra el fenómeno.

Ella y su esposo son millonarios principalmente porque poseen $1 millón en capital dentro de una vivienda valuada en $2 millones. No obstante, Ard explicó a Axios que eso no se traduce en una vida de lujos:

“Nunca tomamos vacaciones caras. Manejo una Honda Odyssey 2016 con 175,000 millas. Sé que técnicamente somos ‘millonarios’ por la plusvalía de la casa, pero eso no ayuda mucho para los gastos mensuales”.

Su testimonio deja en evidencia dos tendencias profundas: el umbral de lo que realmente se considera riqueza ha subido de forma considerable, y el aumento del costo de vida ha reducido la sensación de bienestar incluso entre quienes ya alcanzaron el millón de dólares.

Sigue leyendo:

– ¿Cuándo recibiré mi reembolso de impuestos en 2026? Timeline completo, cambios importantes y cómo acelerar tu dinero

– Quiénes recibirán hasta $5,108 del Seguro Social la siguiente semana

– 4 señales de que han copiado los datos de tu tarjeta en el cajero automático