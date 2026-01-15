Diego Boneta y Renata Notni revelan que ya viven juntos

Diego Boneta y Renata Notni, considerados una de las parejas más sólidas del medio artístico tras casi cinco años juntos, recientemente regresaron de un viaje por Punta del Este, Uruguay, lugar que eligieron para festejar el cumpleaños de la actriz.

Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los actores fueron abordados por un grupo de reporteros, quienes aprovecharon para preguntarles sobre su relación y, especialmente, si después de esta escapada romántica contemplan dar el siguiente paso rumbo al matrimonio.

“Creo que lo más bonito es que hemos disfrutado cada etapa sin apresurarnos, estamos felices paseando”, comentó Diego ante los medios, evitando profundizar en las razones detrás de su postura.

Aunque es bien sabido que Diego y Renata suelen mantener su vida privada lejos de los reflectores, en esta ocasión la actriz llamó la atención al revelar que su relación con Boneta ha avanzado de manera significativa, al punto de que ya comparten el mismo hogar.

“Estamos felices, vivimos juntos, los dos estamos ocupados trabajando, todo está muy planeado y muy platicado”, señaló Notni.

Para finalizar, Renata se sinceró sobre la visión que ambos comparten respecto al matrimonio y cómo han abordado ese tema en pareja.

“Todo está muy planeado y muy platicado, ya no es un tabú el tema de que si la boda y tal. Estamos caminando hacia el mismo camino que es lo importante, tenemos los mismos planes y metas en común y por eso estamos acá”, afirmó.

Cabe mencionar que luego de que Diego Boneta y Renata Notni confirmaron públicamente su romance en 2021, han mostrado de forma muy cuidadosa algunos instantes de su vida en pareja. Fieles a su manera de pensar, los actores se mantienen discretos y solo en ocasiones muy puntuales han hablado abiertamente sobre su relación sentimental.

Mira aquí la entrevista

