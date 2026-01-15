El FC Barcelona eliminó al Racing y se metió en cuartos de final de la Copa del Rey

El Barcelona selló su clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey con una victoria por 0-2 frente al Real Racing Club, en un partido que exigió a Hansi Flick recurrir a buena parte de su arsenal ofensivo. Ferran Torres abrió el marcador y Lamine Yamal lo cerró en el tramo final para asegurar el pase a cuartos de final.

El encuentro arrancó con un pasillo de honor del Racing al conjunto azulgrana por su reciente título en la Supercopa de España. Acto seguido, el equipo local generó peligro con hasta tres saques de esquina consecutivos, aunque la defensa del Barça logró despejar sin mayores complicaciones.

La primera llegada clara del Barcelona se produjo a los diez minutos, tras una acción colectiva que terminó en la banda izquierda. Marcus Rashford envió un centro peligroso al área, pero Dani Olmo no logró conectar y el balón se marchó cerca del poste izquierdo de Jokin Ezkieta.

Con el paso de los minutos, el equipo de Flick asumió el control del juego con posesiones largas, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones claras. El Racing, bien ordenado en defensa, apostó por replegarse y buscar el daño a través de transiciones rápidas.

El primer remate a puerta del Barcelona llegó recién al minuto 43, cuando Rashford probó desde el interior del área tras una jugada de orquesta, pero Ezkieta respondió con seguridad, apoyado por Javi Castro. Con poco más que añadir, el partido se fue al descanso sin goles.

Nada más comenzar la segunda mitad, el delantero inglés volvió a tener una oportunidad clara tras un desajuste defensivo, pero el portero del Racing ganó el mano a mano y envió el balón al córner.

El Barcelona encontró finalmente el premio a su insistencia en el minuto 65. Tras un remate previo del local Suleiman, los azulgranas lanzaron un contragolpe que Fermín López culminó con un pase preciso al espacio para Ferran Torres, quien definió con calma tras superar a Ezkieta.

A doce minutos del final, Fermín y Robert Lewandowski, recién ingresado, estuvieron cerca de sentenciar, pero el guardameta local volvió a aparecer con dos intervenciones clave.

El equipo cántabro llegó a celebrar el empate en dos ocasiones, ambas anuladas por fuera de juego: primero de Manex Lozano y luego de Íñigo Vicente. Ya en el tiempo añadido, el Racing dispuso de una ocasión clara en un dos contra uno ante Joan García, pero Lozano optó por finalizar y desperdició la oportunidad.

En la acción siguiente, Lamine Yamal aprovechó un pase de Raphinha para marcar el segundo y definitivo gol, cerrando el triunfo del Barcelona y confirmando su avance a los cuartos de final.

Sigue leyendo:

–El Real Madrid cae en Copa del Rey y Arbeloa da la cara: “El responsable soy yo”

–Hincha fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador tras lanzar un asiento en Escocia

–FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026