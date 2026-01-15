FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

La FIFA informó que durante la fase de venta mediante sorteo para el Mundial de 2026 se registraron más de 500 millones de solicitudes de entradas, una cifra sin precedentes para un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El proceso, que se extendió durante 33 días desde el pasado 11 de diciembre, arrojó un promedio de 15 millones de solicitudes diarias, con pedidos procedentes de países como España, Argentina y Brasil, además de los tres anfitriones del certamen.

Según detalló el organismo rector del fútbol mundial, el partido con mayor demanda en esta etapa fue el Colombia-Portugal, programado para el 27 de junio en Miami.

Le siguieron el México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se jugará el 19 de julio en Nueva York–Nueva Jersey; el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en Ciudad de México, y un partido de dieciseisavos de final previsto para el 2 de julio en Toronto.

Los aficionados que participaron en el sorteo conocerán el próximo 5 de febrero si sus solicitudes fueron aceptadas.

