El Real Madrid cae en Copa del Rey y Arbeloa da la cara: “El responsable soy yo”

Álvaro Arbeloa asumió sin rodeos la responsabilidad por la eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, tras caer 3-2 ante el Albacete en el que fue su estreno como entrenador del conjunto blanco.

El técnico reconoció el duro golpe que supone una derrota de este tipo para un club de la exigencia madridista y no esquivó la autocrítica. “En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imagínate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior”, afirmó en rueda de prensa.

“Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar”, apuntó el estratega.

“Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso. Y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas”, aseguró, recordando que ya ha vivido eliminaciones coperas dolorosas y que este episodio debe servir como aprendizaje.

El entrenador evitó cargar la derrota sobre las ausencias de figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni o Rodrygo, quienes no viajaron pese a no estar lesionados. “Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Y lo sigo pensando ahora. El equipo que he sacado y los jugadores del banquillo eran un gran equipo”, explicó, defendiendo el nivel y compromiso de su plantilla.

