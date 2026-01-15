El lado más crudo de Neymar: así es su exigente rehabilitación tras la cirugía (Video)

Neymar compartió en redes sociales un video en el que muestra parte del exigente proceso de rehabilitación que atraviesa tras someterse a una cirugía en la rodilla izquierda. Las imágenes reflejan la intensidad del tratamiento diario al que se somete, en una sesión de fisioterapia tan dura que incluso invita, en tono distendido, a algunos amigos a experimentarla.

En el video, los amigos del astro brasileño reaccionan con gestos evidentes de dolor y gritos al probar el procedimiento, una escena que deja en evidencia la crudeza del trabajo físico que enfrenta el atacante en su intento por volver a competir al máximo nivel. El clima relajado del registro contrasta con la seriedad del proceso, que vuelve a poner el estado físico del brasileño bajo la lupa.

La lesión más reciente de Neymar se produjo a finales de noviembre, cuando sufrió una afección en el menisco de la rodilla izquierda. A pesar del diagnóstico médico, el futbolista optó por aplazar la intervención quirúrgica para poder disputar las jornadas decisivas con Santos, que atravesaba un momento clave en su lucha por evitar el descenso.

Esa determinación resultó determinante en el cierre de la temporada. Neymar asumió un rol de liderazgo dentro del equipo en el tramo final del campeonato y se mantuvo en el campo pese a las molestias físicas, priorizando el objetivo colectivo sobre su situación personal.

El brasileño cerró el año con 28 partidos disputados, 11 goles y cuatro asistencias, consolidándose como una de las principales referencias del Santos en el momento más delicado del torneo. Su rendimiento fue fundamental no solo para asegurar la permanencia en la categoría, sino también para lograr la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

