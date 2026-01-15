El primo de Luigi Mangione firmado por Brooklyn FC como nuevo fichaje en la USL

El apellido Mangione se ha vuelto uno de los más conocidos en Estados Unidos y, especialmente en Nueva York. Ahora, volverá a resonar en la ciudad gracias a la contratación de Peter, primo del acusado Luigi Mangione. El joven futbolista fimó contrato con el Brooklyn FC de la USL.

El pasado miércoles, Brooklyn FC de la USL (United Soccer League), anunció la contratación del mediocampista de 24 años para reforzar su plantel.

“¡Estamos orgullosos de anunciar el fichaje de Peter Mangione! Peter, nativo de Maryland, se une a Brooklyn procedente de la organización FC Cincinnati después de convertirse en profesional con el FC Cincinnati 2 en MLS NEXT Pro”, precisaron en redes sociales.

En el comunicado detallaron que Mangione tuvo un destacado rendimiento Penn State, donde anotó 31 goles y fue dos veces Jugador Ofensivo del Año de la Big Ten.

Mangione incluso jugó para FC Cincinnati 2 de la MLS Next Pro el año pasado. Según, Brooklyn FC, es un mediocampista equilibrado con capacidad para cubrir mucho terreno y crear ocasiones ofensivas.

El jugador ofensivo logró hacer historia en el fútbol universitario marcando 31 tantos en cuatro temporadas, registros que lo convirtieron en el decimotercer máximo goleador.

Firmó con las inferiores del FC Cincinnati el 2 de febrero de 2024. Ahí sumó más de 2.000 minutos jugando 29 partidos oficiales, incluyendo playoffs. Mangione anotó dos goles y repartió dos asistencias.

Peter Mangione podría debutar con el Brooklyn FC el 8 de marzo, cuando el club se enfrente a Indy Eleven en el debut de la USL.

La mancha del apellido Mangione

Su apellido no es indiferente en panorama neoyorquino gracias a su primo Luigi, quien el 4 de diciembre de 2024 supuestamente asesinó al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en las calles de Midtown Manhattan.

Este hecho conmocionó a Nueva York y todo el país. El asesinato de Thompson fue captado en video. Las imágenes muestran a un hombre, supuestamente Luigi Mangione, acercase y disparar al ejecutivo de seguros frente al New York Hilton Midtown.

Luigi fue arrestado cinco días después en Altoona, Pensilvania, y acusado formalmente de varios cargos, incluido homicidio. Actualmente, se encuentra detenido en Brooklyn, en la Metropolitan Detention Center.



Sigue leyendo:

· Difunden el video del instante en que la policía identifica a Luigi Mangione en un McDonald’s

· Cuándo podría comenzar el juicio federal de Luigi Mangione por asesinato de Brian Thompson

· Defensa de Luigi Mangione acusa a Pam Bondi de buscar la pena de muerte por “conflicto de intereses”