Defensa de Luigi Mangione acusa a Pam Bondi de buscar la pena de muerte por “conflicto de intereses”

Los abogados de Luigi Mangione afirmaron que la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de solicitar la pena de muerte en contra de su cliente estuvo viciada por “un grave conflicto de intereses” de la fiscal general Pam Bondi, debido a su trabajo previo como cabildera de una firma que representó a la empresa matriz de la aseguradora.

La justicia estadounidense acusa al joven del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

En un escrito presentado el viernes por la noche ante una corte federal, la defensa argumentó que Bondi, antes de asumir el cargo en febrero, fue socia de Ballard Partners, una firma de lobby que tuvo entre sus clientes a UnitedHealth Group, matriz de UnitedHealthcare.

Según la defensa, encabezada por los abogados Karen Friedman-Agnifilo y Marc Agnifilo, ese vínculo debió haberla inhabilitado para participar en cualquier decisión relacionada con el caso Mangione, especialmente en una tan extrema como la solicitud de la pena capital.

Aseguraron que la actuación de la fiscal violó el derecho de Mangione al debido proceso y pidieron al tribunal que prohíba a la fiscalía buscar la pena de muerte y que se desestimen algunos cargos federales. Una audiencia sobre estos reclamos está programada para el próximo 9 de enero.

El documento judicial sostiene que Pam Bondi incumplió una promesa hecha antes de asumir como fiscal general, cuando aseguró que respetaría las normas éticas y se apartaría durante al menos un año de asuntos relacionados con clientes de Ballard Partners, indicó AP.

Luigi Mangione en una audiencia en Nueva York. Foto: Seth Wenig / AP

Pese a ello, afirmaron los abogados, ella intervino directamente en el caso e hizo declaraciones públicas sugiriendo que Mangione merecía la ejecución.

Además, la defensa argumentó que la fiscal general sigue beneficiándose económicamente de su relación con la firma de lobby, a través de un acuerdo de participación en las ganancias y de un plan de contribución definida administrado por Ballard.

“La misma persona con autoridad para solicitar la muerte del acusado tiene un interés económico en el caso que lleva”, escribieron los abogados, quienes calificaron además la situación como un conflicto que debió haberla obligado a inhibirse.

Pam Bondi anunció en abril que ordenaba a los fiscales federales de Manhattan solicitar la pena de muerte contra Mangione, incluso antes de que fuera formalmente acusado.

En ese momento, describió el crimen como un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a un atacante enmascarado disparándole por la espalda.

La policía informó que las municiones tenían inscritas palabras como “retrasar”, “negar” y “deponer”, en aparente alusión a prácticas atribuidas a aseguradoras médicas para evitar el pago de reclamaciones.

A Luigi Mangione, de 27 años, lo detuvieron cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania. Se declaró no culpable tanto de los cargos federales como estatales de asesinato.

En el ámbito estatal, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

La presentación judicial vuelve a poner el foco en el caso federal, apenas un día después de que concluyera una extensa audiencia previa al juicio en el proceso estatal. En esa instancia, la defensa intentó impedir que los fiscales usaran pruebas halladas durante el arresto de Mangione, como un arma que coincide con la utilizada en el homicidio y un cuaderno en el que supuestamente describía su intención de atacar a un ejecutivo del sector salud.

No se espera una decisión sobre ese tema hasta mayo, señaló la agencia de noticias.

