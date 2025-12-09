Difunden el video del instante en que la policía identifica a Luigi Mangione en un McDonald’s

Un video de cámara corporal divulgado este martes mostró el momento exacto en que un agente de Altoona, Pensilvania, le pidió a Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, que se bajara la mascarilla dentro de un McDonald’s, revelando su rostro ante los oficiales.

Las imágenes, publicadas como parte de un procedimiento en Manhattan, fueron difundidas inicialmente por The New York Post.

En el video, el agente se acerca a Mangione, en ese momento sentado en el local de comida rápida, y le solicita que descubra su cara. El joven de 27 años obedeció, aunque intentó falsear su identidad asegurando llamarse Mark Rosario.

“Alguien llamó, pensaron que eras sospechoso”, le dijo el policía. “Oh, lo siento”, respondió Mangione.

La publicación del material coincide con el quinto día de una audiencia previa al juicio que determinará si la evidencia obtenida por la policía de Altoona puede ser presentada ante el jurado. También coincide con el primer aniversario del arresto de Mangione, quien se declaró inocente de todos los cargos.

La evidencia que vincularía a Luigi Mangione

Minutos después de que Mangione fuera esposado en el McDonald’s, un agente revisó su bolso y encontró un cargador de arma cargado envuelto en ropa interior, un elemento que se convirtió en la pieza clave para que los oficiales concluyeran que estaban ante el sospechoso del homicidio ocurrido en Manhattan cinco días antes.

“Es él, sin duda”, dijo un oficial en las imágenes de la cámara corporal del 9 de diciembre de 2024, mientras la agente Christy Wasser sostenía el cargador descubierto en la mochila.

Wasser, con 19 años de servicio, testificó el lunes durante el cuarto día de audiencia preliminar. La defensa busca dejar fuera del juicio ese cargador, así como otras pruebas encontradas posteriormente: una pistola de 9 mm, un silenciador y un cuaderno con anotaciones, señaló AP.

¿Por qué la defensa pide excluir la evidencia?

Los abogados de Mangione alegan que los registros fueron ilegales porque la policía no tenía orden judicial ni justificación para realizar un allanamiento sin ella. La fiscalía sostiene lo contrario y asegura que los oficiales actuaron bajo protocolo y que, de cualquier manera, posteriormente se obtuvo una orden válida.

Luigi Mangione en el Tribunal Penal de Manhattan | John Angelillo / AP

Wasser explicó que los lineamientos del departamento exigen revisar de inmediato pertenencias de un detenido para detectar posibles riesgos. Aunque expresó haber temido que la mochila contuviera una bomba, admitió que nunca se evacuó el restaurante.

Mangione, presentado en buen estado de salud, estuvo acompañado por sus abogados y ha mantenido su declaración de inocencia tanto en el caso estatal como en el federal, donde los fiscales solicitan pena de muerte.

Lo que argumenta la fiscalía

Según los fiscales, la pistola hallada en la mochila coincide con el arma empleada en el asesinato de Brian Thompson, ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando el ejecutivo se dirigía a una conferencia de inversionistas en Manhattan.

The New York Post reportó que el cuaderno hallado entre las pertenencias del acusado contenía expresiones de rechazo hacia compañías de seguros de salud e incluso ideas sobre matar a un director ejecutivo.

El video de vigilancia del crimen, difundido por autoridades, muestra a un agresor enmascarado disparándole por la espalda al CEO de 50 años. La policía afirmó que algunas municiones tenían palabras como “retrasar”, “negar” y “deponer” grabadas en referencia al funcionamiento de las aseguradoras.

El arresto se produjo luego de que un empleado de McDonald’s llamara al 911 al notar que un cliente se parecía al sospechoso buscado en Nueva York.

