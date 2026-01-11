Cuándo podría comenzar el juicio federal de Luigi Mangione por asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare

El juicio federal de Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, podría comenzar antes de que termine 2026, aunque el calendario depende de si el gobierno mantiene la solicitud de pena de muerte. Así lo informó el viernes la jueza federal de distrito Margaret Garnett.

Garnett señaló que, si la pena capital sigue vigente, el juicio podría arrancar en diciembre o en enero de 2027, estiman los fiscales federales. En caso contrario, el juicio podría celebrarse en octubre, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

La selección del jurado, según la jueza, comenzaría alrededor del 8 de septiembre. Hasta ahora, no se ha fijado fecha para el proceso paralelo a nivel estatal.

Garnett prometió emitir un cronograma escrito tras revisar su calendario y las notas de reuniones con el coordinador del jurado del tribunal.

Durante la audiencia, indicó AP, Garnett también anunció que decidirá más adelante sobre las solicitudes de la defensa para impedir que la fiscalía busque la pena de muerte, desestimar ciertos cargos y excluir evidencia específica.

Otra audiencia previa al juicio quedó programada para el 30 de enero.

Los abogados de Luigi Mangione han sostenido que las autoridades afectaron su derecho a un juicio imparcial al convertir su arresto, en diciembre de 2024, en un “espectáculo mediático”, además de expresar públicamente su deseo de verlo ejecutado antes de que se presentaran cargos formales.

La defensa solicitó también desestimar dos de los cuatro cargos federales, incluido el de asesinato por arma de fuego, que habilita la solicitud de pena de muerte, alegando deficiencias legales.

Los fiscales federales, en respuesta, sostienen que la acusación es legalmente válida y que la intensa cobertura mediática previa al juicio no constituye una violación constitucional.

Argumentan que cualquier preocupación sobre la percepción pública puede resolverse mediante un cuidadoso interrogatorio a los posibles jurados, según documentos judiciales citados por AP.

Mangione, de 27 años, se declaró inocente de los cargos federales y estatales de asesinato, ambos con posibilidad de cadena perpetua.

Durante la audiencia del viernes, su primera comparecencia en la corte federal de Manhattan desde la lectura de cargos en abril, el joven se mostró atento pero no habló.

Vestido con uniforme beige de prisión, saludó a sus abogados Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo, revisó documentos y bebió agua ocasionalmente.

El caso incluye disputas sobre la evidencia incautada en una bolso durante su arresto, que contenía un arma que la policía dice coincide con la usada para asesinar a Thompson y un cuaderno en el que Mangione supuestamente describió planes de atacar a un ejecutivo de seguros.

La defensa sostiene que el registro fue ilegal, mientras que los fiscales argumentan que estaba justificado para evitar riesgos y que la evidencia habría sido encontrada de todas formas.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan mientras se dirigía a una conferencia de inversionistas de UnitedHealth Group.

La policía informó que las municiones encontradas tenían palabras grabadas como “retrasar”, “negar” y “deponer”, en referencia a prácticas de las aseguradoras.

Mangione fue arrestado cinco días después en un McDonald’s en Pensilvania. Proveniente de una familia adinerada de Maryland y educado en la Ivy League, ya logró que se desestimaran ciertos cargos estatales de terrorismo de Estado en septiembre pasado.

El año pasado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ordenó a los fiscales federales solicitar la pena de muerte, y calificó el crimen como un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.

