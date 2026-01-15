Escándalo en la NCAA: acusan a 20 sujetos por manipulación de partidos en el baloncesto universitario

Un total de 20 personas fueron imputadas por las autoridades federales de Estados Unidos por su presunta participación en un amplio esquema de manipulación de resultados que afectó al baloncesto universitario, involucrando a 39 jugadores de 17 universidades de la División I de la NCAA y al menos 29 partidos alterados, según una acusación presentada en el Distrito Este de Pensilvania recogida por ESPN.

De acuerdo con el documento judicial, 15 de los acusados disputaron encuentros universitarios durante las temporadas 2023-24 y/o 2024-25. Entre los jugadores mencionados figuran Cedquavious Hunter y Dyquavian Short, quienes ya habían sido sancionados en noviembre por la NCAA por su implicación en amaños cuando militaban en la Universidad de Nueva Orleans.

Cuatro de los basquetbolistas señalados han visto acción recientemente con sus actuales equipos, aunque las acusaciones que los involucran corresponden a etapas previas de sus carreras universitarias. En ninguno de los casos se relacionan los hechos con la presente temporada.

Las universidades mencionadas en la acusación incluyen, entre otras, a Abilene Christian, Alabama State, Buffalo, DePaul, Fordham, La Salle, Saint Louis, Tulane y Southern Miss.

Los cargos presentados ante un tribunal federal en Filadelfia incluyen soborno, fraude electrónico y conspiración. Las penas máximas contemplan hasta cinco años de prisión por soborno y hasta 20 años por los delitos de fraude.

Otros cinco implicados fueron identificados como intermediarios dentro de la red. Dos de ellos, Shane Hennen y Marves Fairley, ya enfrentan cargos en una causa paralela en el Distrito Este de Nueva York relacionada con esquemas de apuestas ilegales vinculados a la NBA.

La acusación también menciona al exjugador de la NBA Antonio Blakeney, aunque este no fue formalmente imputado en el proceso actual.

Según el expediente judicial, de más de 70 páginas, la red comenzó a operar en septiembre de 2022 con partidos de la Asociación China de Baloncesto, antes de redirigir sus actividades hacia el baloncesto universitario estadounidense. Los investigadores sostienen que los acusados ofrecían sobornos de entre $10,000 y $30,000 dólares a jugadores para influir en el desarrollo de los encuentros con fines de apuestas.

