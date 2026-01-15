Samuel Eto’o recibe dura suspensión por “violar los principios de deportividad” en la Copa Africana

La AFCON 2025 volvió a quedar envuelta en la polémica tras una decisión disciplinaria que sacudió al fútbol africano. El Comité de Disciplina de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) impuso una sanción contundente a Samuel Eto’o, presidente de la Federación de Camerún, luego de su comportamiento durante uno de los encuentros más tensos del torneo que se disputa en Marruecos.

El exfutbolista, considerado una de las máximas leyendas del continente, protagonizó un episodio de fuertes reclamos desde el palco de autoridades, dirigiendo sus protestas tanto a representantes de la federación marroquí como a directivos de la propia CAF. La escena no pasó desapercibida y terminó por detonar una sanción que ha dividido opiniones dentro del entorno futbolístico africano.

La CAF determinó que Samuel Eto’o no podrá ocupar el palco de autoridades durante cuatro partidos oficiales, además de imponerle una multa económica cercana a los 17 mil euros. La decisión busca marcar un precedente claro en cuanto al comportamiento de los dirigentes, incluso cuando se trata de nombres con un enorme peso simbólico en la historia del fútbol africano.

Para algunos sectores, el castigo representa un mensaje de autoridad y orden dentro del torneo. Para otros, llega en un contexto especialmente delicado, marcado por crecientes críticas a supuestos arbitrajes favorables al país anfitrión y por decisiones reglamentarias que han generado inconformidad en varias selecciones participantes.

Torneo bajo la lupa

La AFCON 2025 ha ofrecido grandes momentos dentro del campo, pero también ha quedado marcada por decisiones extradeportivas que han generado ruido. La sanción a Samuel Eto’o y las bajas sensibles de Senegal reflejan un campeonato cargado de tensión, donde la gestión disciplinaria se ha convertido en protagonista.

Con la final a la vuelta de la esquina, la CAF enfrenta el reto de recuperar credibilidad y lograr que el desenlace del torneo esté definido por el fútbol y no por la polémica.

La controversia se intensificó aún más con la situación de Senegal, que afrontará la final del torneo con dos ausencias de enorme impacto. Kalidou Koulibaly y Habib Diarra, referentes indiscutibles en la zaga y el mediocampo, quedaron fuera por acumulación de tarjetas amarillas tras ver amonestación en las semifinales.

La CAF optó por no aplicar el criterio habitual de limpiar las tarjetas después de los cuartos de final, una práctica común en los principales torneos internacionales. Esta decisión dejó a los senegaleses sin dos titulares clave para el duelo decisivo, que será precisamente ante Marruecos, alimentando el debate sobre la equidad competitiva del certamen.

