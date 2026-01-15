Harry Styles anuncia su nuevo álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’

El músico británico Harry Styles dio a conocer su cuarto álbum de estudio, que llevará por nombre ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’ y llegará al público el próximo 6 de marzo. Este trabajo representa su regreso a los lanzamientos de larga duración luego de cuatro años sin presentar un disco nuevo.

La noticia llega después del exitoso ‘Harry’s House’ (2022), un álbum de synth pop que recibió elogios de la crítica y le otorgó al exintegrante de One Direction el Grammy al Álbum del Año en 2023.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Styles reveló la portada de ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, donde se le observa vistiendo camiseta y jeans durante la noche, posando de pie al aire libre bajo una reluciente bola de discoteca suspendida.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el disco estará conformado por 12 temas y contará con Kid Harpoon como productor ejecutivo. El compositor y productor británico ha sido una pieza clave en la etapa solista de Styles, colaborando con él en todos sus álbumes desde su debut homónimo en 2017.

Actualmente, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’ ya puede adquirirse en preorden.

Este lanzamiento también adquiere un significado especial al ser el primer proyecto de Harry Styles desde la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, quien falleció en 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina.

