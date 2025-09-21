Harry Styles corrió el Maratón de Berlín 2025 y superó marca personal

El cantante Harry Styles sorprendió a sus fans al correr la Maratón de Berlín este domingo 21 de septiembre. El exintegrante de la extinta agrupación One Direction rompió su propia marca personal en la exigente competición.

De acuerdo con la revista People, el famoso cantante corrió 42 kilómetros en 2:59:13. Además, Styles corrió a un ritmo promedio de 6:50 por kilometro, mejorando su marca personal. Asimismo, la primera mitad del maratón la hizo en 1:29:08, mientras que la segunda parte la culminó en 1:30:06.

El tres veces ganador del Grammy corrió con un atuendo de suéter azul, shorts negros y zapatillas deportivas de color rosa.

El medallista de oro paralímpico Richard Whitehead se fotografió con Styles en la maratón y publicó la foto en Instagram con una divertida descripción que decía: “¡¡2.58 en Berlín con mi amigo!! ¿Alguien lo conoce?”, bromeó el atleta.

La Maraton de Berlín es uno de los siete Maratones Mundiales Abbott, los maratones más prestigiosos del mundo. Harry Styles es un asiduo corredor y en el pasado participó en otro Maratón Abbott. En marzo de 2024 participó en la Maratón de Tokio donde superó a más de 20.000 corredores.

Harry Styles se ha tomado una pausa de la música desde el estreno de su último álbum ‘Harry’s House’ en 2022. Este álbum ganó dos premios Grammy en 2023: Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. Una de las canciones más importantes de este álbum fue “As It Was”, tema que ganó el premio Ivor Novello a la Obra Más Interpretada de PRS for Music en 2023. La canción fue la número uno a nivel mundial en 2022 de acuerdo con Billboard.

Además, el artista tuvo una intensa gira llamada Love On Tour, que duró dos años. El recorrido comenzó el 4 de septiembre de 2021 y finalizó el 22 de julio de 2023.

