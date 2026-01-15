Investigación del FBI destapa red de manipulación de partidos de baloncesto en la NCAA y en China

El baloncesto sigue viéndose empañado por prácticas ilegales. Este jueves se conoció que una investigación del FBI reveló un esquema de manipulación de puntos en partidos de la NCAA y de la liga profesional en China.

Fiscales federales de Estados Unidos acusaron alrededor de 20 personas de manipular los resultados de partidos universitarios de baloncesto en Estados Unidos y encuentros de la liga profesional en China.

Los sospechosos se enfrentan a una serie de cargos que incluyen presunto soborno en deportes, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico.

¿Qué encontró el FBI?

El hallazgo coincide con las investigaciones que se adelantan contra las apuestas irregulares en la NBA y NCAA. Los acusados por las autoridades de Estados Unidos supuestamente “participaron en un esquema de manipulación de puntos”.

El esquema de corrupción deportiva habría comenzado en septiembre de 2022 cuando los acusados sobornaron a jugadores de la Asociación China de Baloncesto para que manipularan los resultados de sus encuentros.

Esto con el objetivo de alterar puntos para incidir no solo en el resultado, sino en el margen final de la victoria o derrota para beneficiar a los apostadores.

Esta red involucró a más de 39 jugadores de al menos 17 equipos diferentes de baloncesto masculino de la División I de la NCAA. De acuerdo con los documentos judiciales, actuaron o intentaron hacerlo en más de 29 partidos y movieron millones de dólares en apuestas deportivas.

Involucrados en la manipulación de puntos, según el FBI

Según la investigación del FBI, entre los sospechosos están 16 exjugadores universitarios, dos entrenadores y dos apostadores deportivos de “alto riesgo”.

La conspiración, según los investigadores, alcanzó al baloncesto universitario de Estados Unidos. Las autoridades señalan que se manipularon partidos de diversas instituciones.

Western Michigan University, Butler, St. Johns, Tulane, East Carolina, McNeese State, Nicholls State, St. Louis University, Duquesne, Lasalle, Fordham, SUNY, Buffalo, Kent State, Ohio University, Georgetown y DePaul, fueron algunas.

Además de los equipos que aparecen en la investigación, también se revelan nombres como el de los entrenadores Jalen Smith y Roderick Winkler y los jugadores Marves Fairley y Shane Hennen.

Fairley y Hennen contactaron a Antonio Blakeney, quien en ese momento jugaba para los Jiangsu Dragons de la CBA (Chinese Basketball Association).

Blakeney, exjugador de LSU (Louisiana State University), aceptó participar en el plan y luego reclutó a otros compañeros del equipo, según los documentos judiciales.

El 6 de marzo de 2023, el equipo de Antonio Blakeney, los Jiangsu Dragons, llegaba a su partido contra los Guangdong Southern Tigers con amplia desventaja en las apuestas al ser calificados como no favoritos.

Las casas de apuestas proyectaban que perderían por al menos 11,5 puntos. Eso significaba que, para las apuestas, Guangdong era claramente superior y se esperaba que ganara por una diferencia de 12 puntos o más.

Ese mismo día, Fairley y Hennen apostaron $198,000 dólares en la plataforma BetRivers Sportsbook, eligiendo precisamente esa opción: que los Tigers ganarían por más de 11,5 puntos.

Según las autoridades, esta apuesta no fue casual, sino parte del plan que habían acordado con Blakeney para manipular el resultado y asegurar que Guangdong superara ese margen.

Otro aspecto llamativo es que Blakeney tuvo una proyección de puntos por partido de 32 anotaciones. Ese día solo anotaron 11 y el encuentro acabó con una victoria de 127-96 para Guangdong.

Según la acusación, “Blakeney tuvo un rendimiento inferior e influyó en el juego tal como él y los arreglistas habían acordado”.

Estas nuevas acusaciones se dan tres meses después de que el FBI revelara que el jugador de Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueran detenidos en octubre.

Sus detenciones se dieron por supuestas apuestas ilegales en la NBA dentro de un esquema que involucra a la mafia siciliana conocida como ‘La Cosa Nostra’ y presuntos miembros de las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.



Sigue leyendo:

· 14 detenidos por apuestas ilegales: mafia y atletas universitarios, según fiscales en NJ

· Nueva reglas en la NBA para reforzar controles y proteger la integridad del juego ante apuestas

· Arrestan al jugador de la NBA Terry Rozier y al entrenador Chauncey Billups por caso de apuestas