Jodie Foster reflexiona sobre cómo se salvó de abusos sexuales en Hollywood

Jodie Foster afirmó que el poder y la visibilidad que obtuvo desde una edad temprana fueron factores decisivos para protegerla de situaciones graves de abuso sexual en Hollywood.

Durante una conversación con el programa Fresh Air de NPR, la actriz repasó su carrera y consideró que su nominación al Óscar por ‘Taxi Driver’ en 1977, cuando tenía solo 14 años, probablemente fue lo que la “salvó” de convertirse en objetivo de acosadores.

“Realmente he tenido que analizar eso: ¿cómo me salvé?”, comentó. “Hubo microagresiones, por supuesto. Cualquiera en el trabajo ha sufrido microagresiones misóginas. Es parte de ser mujer. Pero ¿qué me impidió tener esas experiencias terribles?”.

Foster, hoy de 63 años, explicó que desde el momento en que recibió su primera nominación a los Premios de la Academia pasó a ocupar un lugar distinto dentro de la industria, uno asociado al prestigio y a cierta capacidad de influencia.

“Cuando recibí mi primera nominación al Óscar, formaba parte de una categoría diferente de personas con poder y era demasiado peligrosa para tocarme. Podría haber arruinado las carreras de la gente, así que no estaba en la lista”, señaló.

La actriz, añadió que su forma de ser también pudo haber contribuido a mantenerse a salvo de abusos.

“Soy una persona que se deja llevar por la cabeza y me enfrento al mundo de esa manera. Es muy difícil manipularme emocionalmente porque no opero con mis emociones superficialmente”, aseguró.

En ese sentido, subrayó que “los depredadores usan todo lo que pueden para manipular y conseguir que la gente haga lo que quieren. Y eso es mucho más fácil cuando la persona es joven, más débil y cuando no tiene poder”.

Después de ‘Taxi Driver’, Jodie Foster construyó una de las trayectorias más sólidas y respetadas de Hollywood, que incluye dos premios Óscar: el primero en 1989 por la cinta ‘The Accused‘ y el segundo en 1992 por ‘The Silence of the Lambs‘.

Al mirar hacia atrás, la actriz concluyó: “Creo que una parte de mí se volvió resiliente gracias a lo que he hecho para ganarme la vida. Cuando uno crece, esas habilidades de supervivencia pueden convertirse en un obstáculo, y hay que aprender a dejarlas atrás cuando ya no sirven”.

