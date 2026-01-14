Julio Iglesias prepara su defensa luego de acusaciones de presunto abuso sexual

El cantante español Julio Iglesias está preparando su defensa luego de que salieron a la luz acusaciones de presunto abuso sexual y acoso por parte de dos exempleadas, según informó la revista HOLA!.

La revista se comunicó con el cantante quien le dijo al medio que no emitiría declaraciones por el momento, pero que lo hará muy pronto. En este momento el cantante está preparando su defensa y piensa que “todo se va a aclarar”.

“Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, dice la revista citando una conversación que sostuvo con el cantante.

Dos mujeres que trabajaron con Julio Iglesias acusan al cantante de agresión sexual, acoso y maltrato laboral en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Estas acusaciones salieron a la luz gracias a una investigación exclusiva de tres años del elDiario.es en colaboración con Univision Noticias publicada este lunes.

De acuerdo con la investigación, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguran haber sufrido tocamientos no consentidos, penetraciones, bofetadas y humillaciones verbales en un ambiente que describen como de “control, acoso y terror”.

Una de las víctimas relató que fue víctima de abuso sexual constante por parte del cantante. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró la mujer a los periodistas de ambos medios.

La fisioterapeuta relató que fue víctima de tocamientos inapropiados en sus partes íntimas por parte del cantante y además escuchó comentarios sexuales inapropiados.

El caso ya fue tomado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. El ente ha iniciado las diligencias preprocesales para investigar la denuncia interpuesta por las dos extrabajadoras contra el cantante por un presunto delito de agresión sexual. La denuncia fue admitida el pasado 5 de enero. El Gobierno insta a que se investigue hasta el final para evitar “espacios de impunidad”.

Ana Redondo, ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, pidió que se investigue a fondo el caso. “Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión”, escribió la funcionaria en la red social X.

