La Casa de los Famosos 6: la Jefa pide ideas para la revelación de nuevos habitantes 

La Casa de los Famosos llegará con una sexta temporada a la cadena de televisión Telemundo, un formato que se ha convertido en todo éxito.

Ante la cercanía del estreno de la nueva edición, la Jefa ha pedido al público del programa que le dé ideas para revelar a los nuevos habitantes, quienes tendrán que enfrentarse a la “telenovela de la vida real”.

En un video publicado en Instagram, la dueña de la famosa mansión invitó a la audiencia a que sean creativos y le propongan algunas maneras para anunciar a los jugadores de esta temporada.

“Regresa La Casa de los Famosos y la Jefa busca ideas para anunciar la nueva temporada”, dicen en el video en el que piden a la audiencia que piense en grande para esta ocasión. “La Casa de los Famosos regresa más grande de lo que puedas imaginar. En febrero, por Telemundo y Peacock”, agregaron en el video.

El público aprovechó esta publicación para dar sus ideas, pero también para proponer a algunos artistas o creadores de contenido para que estén en esta temporada y hasta hacer algunas peticiones a la producción.

“Melissa Gate tiene que estar. Ella es la de los números y la pandilla vamos a estar donde ella esté”, “Necesitamos que lo pasen 24/7 en YouTube”, “Ya son seis temporadas siendo fieles a ustedes, la mayoría de los famosos que llegan son de diferentes países de Latinoamérica. Estaría más emocionante que permitan votar desde cualquier país y no solo Puerto Rico y USA”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los realities del momento, durante varios años ha obtenido altos números de rating y una atención mediática importante. Durante este tiempo, los ganadores de las diferentes temporadas han sido Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y Carlos “Caramelo” Cruz”.

Cada uno de ellos conectó con el público para obtener la mayoría de votos y así apagar las luces de la famosa mansión.

