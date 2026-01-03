Presentadores de En Casa con Telemundo dicen a quién quieren ver en La Casa de los Famosos 

La Casa de los Famosos regresa en el 2026 con una sexta temporada y aunque faltan varias semanas para su estreno, ya empiezan a sonar algunos nombres para sumarse a la experiencia de la telenovela de la vida real, que transmite de forma continua la cadena Telemundo.

En el programa En Casa con Telemundo, sus conductores comenzaron a dar una serie de nombres de artistas que les gustaría ver en la competencia.

Uno de los primeros que mencionaron fue el de Yailin La Más Viral, a quien le han preguntado anteriormente sobre el tema y no se ha mostrado cerrada a la posibilidad.

La vida de la dominicana ha sido bastante mediática, no solo por sus relaciones fallidas con Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, sino por algunas polémicas que ha habido con su carrera.

Carlos Adyan, conductor del show, comentó que probablemente si le ofrecen un buen salario, formará parte de esta temporada.

Aleida Ortiz, por su parte, consideró que Julián Gil es otro de los que podría participar en La Casa de los Famosos. “Él ha estado en otros realities y cuando va, Julián da contenido”, afirmó.

Además, explicó: “Sí lo veo porque se lleva bien con la gente, es carismático”.

Otro famoso actor que mencionaron fue a William Levy, que aunque no lo ven mucho por su personalidad, sienten que daría contenido por su experiencia en la industria y su divorcio con Elizabeth Gutiérrez.

En el show de entretenimiento, dijeron que otras figuras que podrían estar con Chicharito y hasta Carlos Adyan, quien aseguró que sí se atrevería a encerrarse por varios meses, pero consideró que quizás no lo dejen formar parte de la competencia.

La Casa de los Famosos se ha convertido en un exitoso formato que ha tenido como ganadores a Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y Caramelo. Todos ellos han conquistado al público latino en los Estados Unidos y Puerto Rico, bien sea por las estrategias que aplicaron, el contenido que dieron o el carisma que los hizo conectar con la gente para ocupar el primer lugar.

