Lina Luaces, hija de Lili Estefan, habla de la enfermedad que afectó su piel 

La modelo estadounidense Lina Luaces contó detalles de la psoriasis, enfermedad que le afectó durante años y que gracias a un insistente tratamiento logró manejar.

En el programa Desiguales, la Miss Cuba 2025, habló con la doctora Mar Rivero de algunas afecciones de la piel, luego de que la especialista se refiriera al eczema.

“¿Cuál es la diferencia entre los dos, porque yo sé que mucha gente se pregunta?”, consultó la hija de Lila Estefan, presentadora del show El Gordo y la Flaca.

Ante la interrogante, la doctora le dijo: “El eczema se presenta en las capas superficiales de la piel y en los pliegues. La psoriasis es más generalizada, de hecho, les quema todo el brazo, a veces la pierna, el abdomen”.

Afirmó que ambas enfermedades se pueden manejar con baños cortos, usando jabones neutros sin perfume, pero en especial lo más importante es la alimentación. “Si cambian la alimentación, literalmente se le desaparecen”.

Lina Luaces afirmó que los cambios en su dieta hicieron que mejorara de la psoriasis. “Paré de usar cremas, medicaciones porque lo hice solamente con la alimentación, con una dieta antiinflamatoria, sin azúcar, alcohol, sin gluten y eso a mí me cambió la vida, me sorprendió”.

Migbelis Castellanos le preguntó si eliminó por completo este tipo de alimentos y dijo que de vez en vez se da gustos, pero los evita al máximo. “Poco a poco, yo me como una pizza o cualquier cosa, pero en mi día a día trato de evitar esas cosas, pero cuando quiero darme un gusto, me lo doy”, afirmó.

La doctora indicó que al final estas enfermedades no se pueden erradicar por completo, pero sí pueden manejarse ampliamente para que no tenga mayores consecuencias.

Sigue leyendo:

· Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se declara fan de la comida venezolana

· Lili Estefan agradece a su hija Lina Luaces por importante gesto en el Miss Universo

· Lili Estefan apoya a la hija de Alicia Villarreal en medio de la controversia familiar