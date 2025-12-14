Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se declara fan de la comida venezolana 

El Miss Universo 2025 fue una oportunidad para que Lina Luaces no solo demostrara sus dotes para el modelaje, sino también para hacer amistad con algunas de las participantes de esta edición, como por ejemplo Stephany Abasali, representante de Venezuela, con quien tuvo una bonita conexión.

Luego del certamen, que este año se convirtió en una de las controversias más fuertes de la historia, ambas compartieron en Miami de un momento muy especial que no han dudado en compartir en las redes sociales.

@linalicious8 Who was going to tell me Venezuelan food is this good ♬ original sound – Lina

Las modelos se fueron a un restaurante de comida venezolana y Lina Luaces se mostró encantada con los distintos platos de la gastronomía del país sudamericano.

“Ella me trajo a probar comida venezolana porque le dije que nunca había comido una arepa, nunca había comido… ¿Cuál es la otra cosa?”, preguntó la hija de Lili Estefan, a lo que su amiga le respondió: “Cachapa”.

En el video Lina Luaces dijo que si hay algo que conoció de la venezolana es que le encantan las cosas dulces y por eso sabía que en el plato varias de las cosas tendrían ese sabor.

Más adelante, la estadounidense de raíces cubanas contó que no pudo grabar todas sus reacciones, pero dio un balance de lo que probó: “Estoy tan molesta ahora mismo. Grabé probando todo en la cena, y nada se grabó. Pero supongo que se los diré: arepas, increíbles. Cachapas, increíbles”.

La chica también explicó qué más comió: “Me consiguió como platanitos con queso. Increíble. Literalmente estaba diciendo, ¿por qué nunca he probado la comida venezolana en mi vida? Eso fue muy bueno”.

Al final, reconoció que la gastronomía venezolana es tan rica como la cubana y por eso se sintió tan a gusto probando cada uno de los platos.

Sigue leyendo:

Rodner Figueroa reacciona a la pasarela de Lina Luaces en la preliminar del Miss Universo

Director de Miss Universe Cuba negó que Emilio Estefan le pagara millones de dólares para coronar a Lina Luaces

Lina Luaces en su primer defile en traje de baño en el Miss Universe 2025