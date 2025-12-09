Lili Estefan agradece a su hija Lina Luaces por importante gesto en el Miss Universo

Lili Estefan, conductora del programa ‘El Gordo y la Flaca’, agradeció públicamente a su hija Lina Luaces, Miss Cuba, por el tributo que le hizo durante su paso por el Miss Universo.

Lina Luaces asistió al programa ‘El Gordo y la Flaca’ junto con Itza Castillo, Miss Nicaragua, y Nadia Mejía, Miss Ecuador. Durante la cálida charla con entre las reinas de belleza y los conductores, Lili Estefan aprovechó la oportunidad para agradecer a su hija por incluir el nombre materno en su presentación pública en el certamen en lugar de solo decir el primer apellido como lo hicieron la mayoría de las misses.

“Gracias, porque incluiste mi apellido”, dijo Lili Estefan a su hija durante el programa.

El apellido Estefan es uno de los más reconocidos en la industria del entretenimiento latino en Estados Unidos. Lili Estefan es una de las conductoras más importantes de Univisión al frente del programa más exitosos y longevos de la cadena. Además, es sobrina de Emilio y Gloria Estefan, dos músicos y productores de origen cubanos que se convirtieron en una de las figuras más importantes de la industria musical en el país.

Lina Luaces proviene de una familia bastante reconocida por lo que durante la entrevista confesó que en el pasado le daba pena mencionar su apellido materno. Sin embargo, Luaces reconoció el sacrificio de su madre para construir la vida que hoy disfruta.

“Por mucho tiempo sí me daba pena, porque no quería causar controversia, pero a la vez yo dije: ‘Yo soy Luaces y Estefan’. Ustedes, los dos, hicieron el sacrificio de llegar aquí de Cuba y poder crear esta vida para mí, para mi hermano, para mi generación, así que yo quiero honrar eso”, compartió Lina.

Lina Luaces se convirtió en la segunda mujer en representar a Cuba en el Miss Universo en 50 años. Tras su participación en el famoso certamen, la modelo aseguró que ha cambiado para bien y reconoce que hizo un gran trabajo durante su paso por el concurso.

“Yo estoy feliz porque no soy la misma Lina que entró a la competencia en abril. Soy completamente diferente, aprendí tanto y me siento mucho más segura de mí misma. Y me sorprendí, porque yo creo que muchas personas no confiaban en que yo iba a hacer un buen trabajo, y yo creo que lo hice espectacular. Estoy feliz y ahora tenemos amistades para toda la vida y creo que, entre toda la controversia hizo a todas las mujeres más cercanas”, dijo Luaces de 23 años.

Lina Luaces llegó al top 12 del Miss Universo 2025 que se celebró el pasado 21 de noviembre en Tailandia, donde resultó ganadora Fátima Bosch, Miss México. Tras su participación en el certamen, Lili Estefan dedicó un mensaje a su hija: “Me siento tan orgullosa de ti. Lina Luaces dejaste el nombre de Cuba muy en alto. Nos representaste con amor, elegancia, Disciplina, resiliencia. Te amo, mi chiquita bella”.

