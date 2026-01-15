Machado dice que Trump “está comprometido con la libertad de Venezuela” tras su reunión

La Premio Nobel de la Paz y dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le manifestó un compromiso firme con la liberación de los presos políticos en Venezuela, tras una reunión sostenida entre ambos en Washington.

“Tengan la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y la libertad de todos los venezolanos”, dijo la líder opositora al dirigirse a simpatizantes venezolanos congregados en las inmediaciones del Senado, donde había participado en encuentros con legisladores estadounidenses vinculados al Comité de Relaciones Exteriores, en su mayoría republicanos.

Según relató, durante su conversación con Trump insistió en que existe un amplio consenso social dentro del país. “Hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad y con justicia”, afirmó ante los presentes.

Como parte de su agenda en el Capitolio, Machado sostuvo intercambios con varios senadores, entre ellos el republicano Rick Scott, quien ha expresado respaldo reiterado a la líder opositora en etapas anteriores.

En la reunión, Machado agradeció a los senadores por su apoyo.

“No estaría aquí hoy —y probablemente ni siquiera estaría viva— de no haber sido por el apoyo que recibí de su país. Estuve perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros, y sufrí una fractura en la columna vertebral. En un momento pensé que no lo iba a lograr. Y lo volvería a hacer una y otra vez”, dijo.

Le “presentó” el Nobel

Machado explicó que durante su encuentro con Trump le mostró la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió el año pasado y aprovechó para relatarle un episodio histórico que, según dijo, conecta a Estados Unidos y Venezuela.

La dirigente recordó el vínculo entre el marqués de Lafayette, quien combatió junto a las trece colonias en la guerra de independencia estadounidense, y Simón Bolívar, figura central de la independencia sudamericana.

Según relató, hace dos siglos Lafayette obsequió a Bolívar una medalla con la imagen de George Washington, símbolo que el líder venezolano conservó hasta el final de su vida.

Machado señaló que ese gesto representó una hermandad en la lucha contra la tiranía y afirmó que, doscientos años después, los venezolanos devolvían ese símbolo al líder de Washington, esta vez a través de la medalla del Nobel de la Paz, como reconocimiento al compromiso que atribuye a Trump con la libertad de Venezuela.

Reunión con senadores

La dirigente también señaló que este jueves conversó con el presidente electo Edmundo González, sin detallar el contenido de ese diálogo.

El encuentro entre Machado y Trump se produjo luego del operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico. Se trató del primer contacto directo entre ambos desde ese episodio.

Pese a la reunión, la Administración Trump ha mantenido hasta ahora a Machado y a su movimiento al margen de la primera etapa del proceso de transición política en Venezuela, al considerar que no cuenta con los respaldos internos necesarios para liderarlo.

En su lugar, Washington ha respaldado a Delcy Rodríguez, quien asumió como “presidenta encargada” tras haber sido vicepresidenta de Maduro. Trump ha sostenido que Estados Unidos ejerce una tutela sobre el Ejecutivo venezolano durante este período.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– María Corina Machado llega a la Casa Blanca para almuerzo con Trump

– Greg Norman, leyenda del golf, elogia a Trump por invadir Venezuela y capturar a Nicolás Maduro

– EE.UU. completa primera venta de petróleo de Venezuela; ¿cómo impactará a la economía estadounidense?