EE.UU. completa primera venta de petróleo de Venezuela; ¿cómo impactará a la economía estadounidense?

La histórica venta de petróleo venezolano: Primeros detalles del acuerdo Trump, tras la captura de Maduro

El gobierno estadounidense completó la primera venta de petróleo venezolano por $500 millones, marcando un hito en la estrategia energética de la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Los detalles del acuerdo permanecen parcialmente ocultos, aunque funcionarios de la administración confirmaron que más ventas se esperan en días y semanas consecutivas.



La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que el presidente Trump negoció un “histórico acuerdo energético con Venezuela” después del arresto de Maduro, asegurando que beneficiará tanto al pueblo estadounidense como al venezolano. Sin embargo, esta narrativa enfrenta creciente escrutinio público y legal sobre su viabilidad y legitimidad internacional.



Volumen y proyecciones: 30 a 50 millones de barriles

Trump ha proyectado que Estados Unidos recibirá entre 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano en asociación con empresas petroleras estadounidenses. Esta cifra representa aproximadamente 1-2 meses de producción actual de Venezuela, que ronda los 800,000 barriles por día (bpd), luego que su producción se ha colapsado desde 2017.

Métrica volumen/Valor contexto

Primera venta completada : $500 millones 13-14 enero 2026

: $500 millones 13-14 enero 2026 Proyección total de ventas : 30-50 millones bpd Próximas semanas/meses

: 30-50 millones bpd Próximas semanas/meses Producción actual de Venezuela : 800,000 bpd Estado colapsado desde 2017

: 800,000 bpd Estado colapsado desde 2017 Precio promedio/barril ~$50-65 USD Crudo pesado Orinoco

¿Quién controla el dinero?: La opaca distribución de fondos



La Casa Blanca ha presentado una estrategia para vender millones de barriles de petróleo venezolano sancionado y controlar los ingresos. Los fondos serán divididos entre tres actores: ciudadanos venezolanos, empresas estadounidenses e inversores, y el gobierno federal estadounidense.



Reportes recientes indican que los fondos de la venta están siendo depositados en cuentas bancarias en Qatar, no directamente en tesorería estadounidense. Esta maniobra evita que acreedores internacionales (incluyendo bancos, corporaciones multinacionales, e instituciones financieras) congelen una serie de fondos que están en litigio.



El presidente Trump aseguró a los ejecutivos petroleros: “Ellos saben los riesgos. Hay riesgos. Los vamos a ayudar. Lo vamos a hacer muy fácil. Estarán allí por mucho tiempo. Nosotros vamos a estar juntos por un largo, largo tiempo”. Sin embargo, esta promesa vaga no especifica garantías legales, marcos regulatorios, o protecciones contractuales.





Restricción de compra: Solo productos estadounidenses

Trump declaró que todos los ingresos que lleguen a Venezuela serán utilizados exclusivamente para comprar productos estadounidenses. Esto significa:



• Sin acceso a medicinas sin marca de EE.UU.

• Sin importaciones de Asia, Europa, o Latinoamérica

• Dependencia económica permanente de proveedores estadounidenses

• Precios potencialmente inflados sin competencia internacional



ExxonMobil y los reclamos de expropiación: $20 billones en disputa



En una reunión con ejecutivos petroleros líderes en la Casa Blanca, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, fue claro: Venezuela no es “viable para invertir” bajo las condiciones actuales. Woods reveló que ExxonMobil tuvo sus activos decomisados en dos olas previas de nacionalización, y una tercera entrada requeriría “cambios significativos en sistemas legales y estructuras comerciales”.



Las reclamaciones de expropiación de compañías occidentales contra Venezuela alcanzan cifras sin precedentes:

ExxonMobil: $20 billones (estimado total) $1.6B confirmado (2014), $1.4B en disputa

$20 billones (estimado total) $1.6B confirmado (2014), $1.4B en disputa ConocoPhillips: $12 billones en litigio con gobiernos nacionales (Procesos ICSID)

$12 billones en litigio con gobiernos nacionales (Procesos ICSID) Chevron : ~$8 billones en negociaciones de bajo perfil

: ~$8 billones en negociaciones de bajo perfil Total combinado ~$32 billones Sin pagos verificados desde 2007

¿Pagará Venezuela estas deudas?

Con ingresos de apenas $500 millones de la primera venta y sin acceso a mercados internacionales, Venezuela tendría que dedicar décadas a pagar estas reclamaciones. Los expertos calculan que necesitaría vender 40-80 millones de barriles anuales durante 50 años para liquidar solo los montos confirmados.

¿Cuándo alcanzará Venezuela producción de 3 millones de barriles diarios?

El colapso: De 3 millones a 800 mil barriles por día. Este colapso sistemático se ha extendido durante dos décadas, luego que la producción alcanzara un pico histórico de producción en 2005 de 3 millones de barriles diarios, durante el gobierno de Hugo Chávez.

En 2013 la producción se redujo a 2.5 millones, después muerte de Chávez. Dos años después, con las primeras sanciones implementadas por Donald Trump, la producción cayó a 2 millones de barriles diarios y para 2019, con la aplicación de nuevas sanciones a la petrolera PDVSA bajaron a 1.5 millones. Para 2024, con el bloqueo a exportaciones activas fue de apenas 800,000 barriles.

Para fines de este año, con el derrocamiento de Maduro, se estima una recuperación en la producción de 1.1-1.2 millones Si se alivian sanciones. Para 2030, las estimaciones señalan una producción de 1.5-2.0 millones Con inversión activa, para 2035 y en adelante, llegarían de 2.5-3.0 millones, como una posible recuperación completa, aunque expertos señalan que es improbable.



Inversión Necesaria: Entre $50 y $110 billones de dólares



Para restaurar infraestructura petrolera venezolana, se requiere:

$10-20 billones para reparación inmediata de refinerías (Amuay, Cardón, El Palito, Puerto La Cruz)

para reparación inmediata de refinerías (Amuay, Cardón, El Palito, Puerto La Cruz) $15-30 billones para estaciones de producción y extracción (Orinoco Belt)

para estaciones de producción y extracción (Orinoco Belt) $10-20 billones para tuberías y sistemas de transporte

para tuberías y sistemas de transporte $5-10 billones para diluentes (nafta) necesarios para transportar crudo pesado

para diluentes (nafta) necesarios para transportar crudo pesado $10-20 billones para tecnología e investigación petrolera de punta

para tecnología e investigación petrolera de punta Total mínimo: $50-110 billones, una cantidad que excede significativamente los presupuestos de inversión de cualquier compañía petrolera privada sin garantías gubernamentales robustas.

Timeline realista: Tres escenarios posibles

Escenario optimista (2-3 años): Con inversión agresiva y estabilidad política, Venezuela podría alcanzar 1.5-2.0 millones bpd para finales de 2028. Probabilidad: 15%. Escenario moderado (5-7 años): Con inversión gradual y marcos legales mejorados, Venezuela llegaría a 2.0-2.5 millones bpd para 2032. Probabilidad: 50%. Escenario pesimista (10+ años): Con inversión limitada, conflictos políticos renovados, o cambios en alianzas geopolíticas, Venezuela apenas alcanzaría 1.0-1.5 millones bpd para 2035. Probabilidad: 35%.

Impacto regional: La crisis energética de Cuba

Cuba Pierde el 50% de su Suministro de Petróleo



Venezuela abastecía a Cuba con aproximadamente 35,000 barriles, equivalentes al 50% de su consumo total de petróleo. Con la captura de Maduro y las nuevas restricciones estadounidenses, este suministro se ha cortado drásticamente. Reportes indican que tanques de petróleo venezolanos han sido confiscados por autoridades estadounidenses en aguas internacionales.



También México, bajo presión de la administración Trump, redujo suministros de petróleo a Cuba de 22,000 bpd a 7,000 bpd en cuestión de semanas. Este patrón sugiere que Washington busca asfixiar económicamente a Cuba mediante bloqueo energético.



Mientras tanto, los cubanos enfrentan:



• Apagones de hasta 12 horas diarias en ciudades como La Habana

• Colapso de transporte público sin combustible para autobuses

• Crisis hospitalaria con generadores sin combustible

• Hambre resultante del colapso agrícola sin diésel para máquinas



Algunos analistas argumentan que socavar a Cuba mediante bloqueo energético es un objetivo implícito de la estrategia Trump en Venezuela, no un efecto secundario involuntario. La pregunta es si la comunidad internacional aceptará este nivel de presión humanitaria sobre civiles.



Opinión pública estadounidense cuestiona los mecanismos

A pesar de la promoción de la Casa Blanca, encuestas recientes revelan que la mayoría de estadounidenses rechaza el control directo de Venezuela por parte de EE.UU.:

CBS/YouGov Enero 2026. ¿Debe EE.UU. controlar Venezuela?: 67% se opone / 25% apoya

¿Debe EE.UU. controlar Venezuela?: 67% se opone / 25% apoya Reuters/Ipsos 5 enero 2026 ¿Apoyas un golpe militar en Venezuela?: 33% apoya / 65% republicanos apoyan

¿Apoyas un golpe militar en Venezuela?: 33% apoya / 65% republicanos apoyan CNN Poll 15 enero 2026 ¿Debe EE.UU. intervenir militarmente en otros países?: 75% se opone

Sigue leyendo:

– Senado hunde resolución que buscaba frenar acciones militares de Trump en Venezuela

– Trump sobre Delcy Rodríguez: “Es fantástica, nos da todo lo que pedimos”

– Trump podría mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela tras comentarios de su CEO