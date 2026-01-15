Greg Norman, leyenda del golf, elogia a Trump por invadir Venezuela y capturar a Nicolás Maduro

La leyenda del golf, Greg Norman, se metió en política y elogió al presidente Donald Trump por la invasión a Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El pasado miércoles, durante una entrevista con Steve Doocy, presentador de ‘Fox & Friends’, Norman habló sobre política y elogió el nacionalismo que ve en el actual mandatario republicano.

“Es fiel a su palabra. Y dije esto durante su primer mandato, he conocido a bastantes presidentes, pero es el primer presidente con el que he pasado tiempo que tiene verdaderas estrellas y rayas que fluyen por su sangre”, dijo.

El doble campeón del Abierto Británico también apoyó la acción militar que Trump emprendió en Venezuela para extraer a Maduro y Flores, quienes ejercían el poder de facto.

“Entonces, lo que hizo en Venezuela, lo aplaudo. Ese momento, su ejecución, solo mostró la fuerza pura y el poder y la voluntad de los Estados Unidos para proteger su hemisferio y deberían proteger su patio trasero”, opinó.

La acción militar de las fuerzas del orden en Caracas el pasado 3 de enero ha dividido opiniones dentro de la política y el deporte.

Gregory John Norman nació en Australia y es considerado uno de los mejores golfistas de la historia. Fue número uno del mundo durante 331 semanas y ganó 88 torneos profesionales, incluidos dos majors, uno en 1986 y otro en 1993.

Además, fue varias veces subcampeón en otros majors como el Masters en 1986, 1987 y 1996. También, PGA Championship en 1986 y 1993. Tras retirarse, se dedicó al golf desde una óptica empresarial.

La leyenda creó la empresa Greg Norman Company, con negocios en diseño de campos de golf; vinos; ropa y accesorios; Inversiones inmobiliarias. También ha sido comentarista y es CEO de LIV Golf Investments, el proyecto financiado por Arabia Saudita que desafió al PGA Tour.

Captura de Nicolás Maduro

El pasado sábado 3 de enero, en horas de la madrugada, Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El líder político que ejercía el poder de facto en Venezuela, tenía una recompensa de $50 millones de dólares por supuesto “narcoterrorismo”.

Casi al amanecer, Donald Trump anunció que fuerzas del orden de Estados Unidos lo arrestaron junto a su esposa, Cilia Flores.

Ahora son acusados por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos. A Maduro y Flores se les señala por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína.

También, por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Ambos fueron llevados a Nueva York y comparecieron en un tribunal federal de Manhattan el 5 de enero. La pareja se declaró no culpable.



